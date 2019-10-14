Экономика

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургСмольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Размер доходов городской казны определен в размере 664,7 млрд рублей, расходов – 701,4 млрд рублей.
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Петербург: главное за день

Петербургский дневниквчера в 15:15

В Петербурге одобрили проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд

Gazeta.SPbвчера в 08:59

Смольный одобрил проект бюджета с пятирублёвым ростом цен на проезд

Фонтанка.Рувчера в 06:38

Смольный одобрил проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд

78.ruвчера в 07:52

В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:42

Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей

МР7.рувчера в 07:08

Смольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд

АиФ Санкт-Петербургвчера в 08:48
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Происшествия

В Приморье при обрушении дома погибла женщина

Коммерсантъ вчера в 20:06
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости 13 октября в 13:35
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол

Когда Россия и Украина могут встретиться на Евро

Как известно, УЕФА уже не первый год разводит клубные команды России и Украины и сборных этих стран в различных турнирах.
Спорт-Экспресс вчера в 16:37
Происшествия

В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Хоккей

Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»

RT на русском 01:26
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Футбол

Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Soccer.ru вчера в 12:10
Футбол

Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
RT на русском вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Илья Древнов впервые рассказал о разводе с Марией Порошиной

Актер разоткровенничался с Борисом Корчевниковым. После развода с Марией Порошиной Илья Древнов избегал разговоров на эту тему.
7Дней.ру вчера в 08:30
Армия и оружие

Новые зенитные комплексы «Тор-М2» защитят Калининград

Известия вчера в 19:30
Армия и оружие

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
ФАН вчера в 20:05
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru вчера в 15:11
Наука

Ученые создали новый индекс счастья

Исследователи из Уорикского университета, бизнес-школы Адама Смита Университета Глазго и Института Алана Тьюринга в Лондоне создали новый индекс счастья.
Мойка78 вчера в 20:46
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM вчера в 01:05
Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
Взгляд.ру 00:13
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Финансы

Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 72 рублей в 2020 году

Курс доллара до конца 2019 году останется в границах текущих значений, однако уже 2020 году он может вырасти до 70-72 рублей.
Давыдов.Индекс 13 октября в 08:11
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Общество

В отделениях Сбербанка начнут продавать кофе

С 2020 года в отделениях Сбербанка в крупных и средних городах появится новая услуга - можно будет купить кофе.
Накануне.Ru 02:02
Происшествия

Гравюру Сальвадора Дали похитили из галереи Сан-Франциско

МИР 24 вчера в 23:19
Происшествия

В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
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У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
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