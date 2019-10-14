Экономика
REGNUMВ Петербурге задумали ввести торговый сбор
Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:42
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Армия и оружие
Войска США угодили в ловушку в Сирии
Lenta.ru вчера в 03:17
ЖКХ
В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ
Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
REGNUM 02:24
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Волгоградская правда 12 октября в 23:00
Футбол
Роналду: «Рекорды сами находят меня»
Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.
ProstoProSport 01:45
Религия
Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник, 14 октября, православные христиане отмечают главный осенний праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
7 новостей вчера в 00:06
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Здоровье
44% населения Бурятии привили от гриппа и ОРВИ
В Бурятии от гриппа и ОРВИ привили 436 793 человека, что составляет 44,4% от численности населения или 86,5% от плана вакцинации.
Байкал-Daily вчера в 03:37
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец вчера в 05:33
Единоборства
Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Политика
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru вчера в 08:56
Происшествия
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Согласно опубликованным в Сети снимкам, Lada Largus теперь можно заказать с навесным багажником Shuttle box, который ранее не был доступен для модели.
SpeedMe вчера в 07:12
Происшествия
Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
РИА Новости 02:24
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП
ТАСС вчера в 23:55
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Кино
В Сети появились кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»
В Сеть выложили первые кадры со съемок фильма "Отряд самоубийц 2", которые проходят в Атланте, сообщает Just Jared.
РИА Новости 13 октября в 05:10
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
Мосгорсуд оставил без изменения приговор Константину Котову
Эхо Москвы вчера в 11:11
Общество
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Gazeta.SPb 01:01