Экономика

REGNUMREGNUMВ Петербурге задумали ввести торговый сбор

Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Петербург: главное за день

Петербургский дневниквчера в 15:15

Смольный одобрил проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд

78.ruвчера в 07:52

Глава Комитета финансов рассказал, как Петербург заработает триллион к 2024 году

АБНвчера в 05:09

Смольный одобрил проект бюджета с пятирублёвым ростом цен на проезд

Фонтанка.Рувчера в 06:38

В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:42

Корабельников рассказал, как Петербург достигнет доходов в триллион рублей

Мойка78вчера в 05:06

В Смольном обсудили, куда направят расходы бюджета в 2020 году

Невские Новостивчера в 05:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Армия и оружие

Войска США угодили в ловушку в Сирии

Lenta.ru вчера в 03:17
ЖКХ

В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ

Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
REGNUM 02:24
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Волгоградская правда 12 октября в 23:00
Футбол

Роналду: «Рекорды сами находят меня»

Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.
ProstoProSport 01:45
Религия

Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

В понедельник, 14 октября, православные христиане отмечают главный осенний праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
7 новостей вчера в 00:06
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

Piter.tv 01:39
Здоровье

44% населения Бурятии привили от гриппа и ОРВИ

В Бурятии от гриппа и ОРВИ привили 436 793 человека, что составляет 44,4% от численности населения или 86,5% от плана вакцинации.
Байкал-Daily вчера в 03:37
Происшествия

Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Единоборства

Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио

Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Происшествия

В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
Политика

В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Происшествия

В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Политика

Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Происшествия

В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево

REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети

Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru вчера в 08:56
Происшествия

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

Согласно опубликованным в Сети снимкам, Lada Largus теперь можно заказать с навесным багажником Shuttle box, который ранее не был доступен для модели.
SpeedMe вчера в 07:12
Происшествия

Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
РИА Новости 02:24
Общество

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

ТАСС вчера в 23:55
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Футбол

Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Кино

В Сети появились кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»

В Сеть выложили первые кадры со съемок фильма "Отряд самоубийц 2", которые проходят в Атланте, сообщает Just Jared.
РИА Новости 13 октября в 05:10
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Константину Котову

Эхо Москвы вчера в 11:11
Общество

Бизнесмена Евгения Пригожина нашли

Gazeta.SPb 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное