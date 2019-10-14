Экономика
АиФ Санкт-ПетербургСмольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд
Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Размер доходов городской казны определен в размере 664,7 млрд рублей, расходов – 701,4 млрд рублей.
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:42
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Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:03
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В Екатеринбурге названы подозреваемые в пропаже молодой матери
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Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
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Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
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ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
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Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
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На Скандинавском шоссе перевернулся микроавтобус с пассажирами
Во вторник, 15 октября, в десятом часу утра на Скандинавском шоссе в пяти километрах от ЗСД перевернулся микроавтобус Peugeot, двигавшийся в сторону Выборга.
Форпост Северо-Запад 03:47
Недвижимость
Хитрость и жадность: почему «просел» по осени рынок московского жилья
Третий квартал на рынке московского жилья выдался загадочным: часть девелоперов так и не смогли ни найти проектного финансирования, ни доказать свое право продавать по старым правилам.
РИА Новости вчера в 02:00
Политика
Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований
Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.
Lenta.ru 02:30
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
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На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari
Автоновости дня вчера в 02:54
Религия
Православные смоляне отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Празднуя Покров, верующие благодарят Богородицу за заступничество и утешение.
ГТРК Смоленск вчера в 09:21
Происшествия
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
Если в ходе поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: в такой ситуации даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля, такие советы дали в МЧС.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика
«Мосбиржа» утвердила стратегию развития до 2024 года
Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития биржи и ее дочерних компаний до 2024 года, сообщает компания.
Finam.Ru 02:39
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 16 копеек — до 64,36 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 70,90 рубля.
RT на русском вчера в 03:04
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Трамп ввел санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 02:31
Общество
Жители России назвали самые скучные профессии
Наиболее скучные профессии назвали жители России в результате опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob, передает «Российская газета».
REGNUM 03:20
Политика
«Росатом» обсуждает с Бразилией проект плавучей АЭС
«С Бразилией достаточно интенсивно обсуждаем возможность применения технологий плавучих АЭС», — цитирует РИА Новости Пакерманова.
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Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
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Назван размер пенсии Бориса Моисеева
Газета.Ru 02:59
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
"Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.
РБК 00:00
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 13 октября в 06:06