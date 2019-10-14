Экономика
REGNUMРасходную часть бюджета Петербурга за 9 месяцев исполнили на 66%
По плану в 2019 году в казну должны поступить 607 млрд 280 млн рублей, доходная часть к началу октября выполнена на 75,2%, или 456 млрд 592 млн рублей. Фактически профицит бюджета на данный момент составил чуть более 21 млрд рублей.
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На заседании правительства Петербурга обсудили перспективы бюджета до 2022 года
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Социальный, комфортный, умный и открытый: в Смольном обсудили городской бюджет на ближайшие три года
Петербургский дневник07:58
В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
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Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
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Коммерсантъ 03:12
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Финансы
Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
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RT на русском вчера в 06:34
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
Работающие родители могут лишиться детских пособий
Согласно подготовленному ведомством проекту поправок к законодательству претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.
Donday.ru 12 октября в 06:39
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском 08:01
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
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В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении РФ к расширению операции Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия положительно относится к расширению операции «Источник мира».
Мой Брянск 05:31
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Водитель автобуса протаранил остановку в Ростове: есть пострадавшие
Инцидент произошёл в районе рынка «Шайба». По словам очевидцев, на остановке стояло много людей, когда в неё неожиданно въехал автобус № 44.
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Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия 05:39
Гаджеты
Samsung выпустила бета-версию Android 10 для смартфонов Galaxy S10
Компания Samsung выпустила бета-версию операционной системы Android 10 для смартфонов линейки Galaxy S10.
REGNUM 06:58
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Газета.Ru 01:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится на грани комы
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в состоянии сопора, о чем сегодня сообщил телеграм-канал Mash.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
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Lenta.ru вчера в 21:21
Авто
В Татарстане стали выдавать новые автомобильные номера
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать автомобильные номера нового образца.
Казань24 вчера в 12:57
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Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40