Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

с чего всё началось

В целях экономии Смольный собирается не только сократить чиновников, но и отказаться от ежегодной индексации зарплат бюджетников. Комфин успокаивает: коснется не всех.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 191

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 618

Общество Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства. 6

Гаджеты Ускоритель Nvidia A100 протестировали в OctaneBench Генеральный директор компании OTOY, специализирующейся на голографической визуализации в облаке, поделился результатами тестирования ускорителя Nvidia A100.

Общество В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале "Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю. 498

Общество В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом. 3

Политика Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.

Политика В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право. 100

Политика В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране. 1

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 91

Экономика Банк России выступил против идеи страховать нефть Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть. 3

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 739

Здоровье 248 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки По информации оперативного штаба на пятницу, 24 июля, за прошедшие сутки на Среднем Урале еще у 248 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Общество Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. 3