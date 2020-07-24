Экономика
DP.RUСмольный откажется от ежегодной индексации зарплат бюджетников
В целях экономии Смольный собирается не только сократить чиновников, но и отказаться от ежегодной индексации зарплат бюджетников. Комфин успокаивает: коснется не всех.
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с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБК21 июля в 02:54
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Минфин не отказался от повышения зарплат чиновникам, но сдвинул его по срокам
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