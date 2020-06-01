Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.

с чего всё началось

О размере финансирования на развязку в КРТИ не говорят. Напомним, что доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году были урезаны на 100 миллиардов рублей, а расходы - на 50 миллиардов.

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