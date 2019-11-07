Футбол

REGNUMREGNUMСмольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит». Это следует из опроса, который запустила городская администрация на своем официальном сайте. Проведение опроса широко не анонсировалось.
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Смольный запустил опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

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Смольный выясняет у горожан, надо ли переименовывать «Новокрестовскую» в «Зенит»

Петербургский дневник04:59

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Смольный запустил опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Сам клуб предлагал другой вариант

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Смольный предложил переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

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В петербургском метро рассказали о проблемах с переименованием «Новокрестовской» в «Зенит»

АБН05:47
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