Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит». Это следует из опроса, который запустила городская администрация на своем официальном сайте. Проведение опроса широко не анонсировалось.

Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

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