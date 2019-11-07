В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». Респонденты могут дать три ответа — «да», «нет», «затрудняюсь ответить».

Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Футбол Ребров: ЦСКА не удивил Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал домашний матч Лиги Европы против московского ЦСКА (0:0).

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.

Политика Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Экономика Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки На фоне текущих экономических условий Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила она.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Экономика В Ростовской области снижен прожиточный минимум Величина прожиточного минимума по Ростовской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения составила 10 тыс. 351 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 33 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублей, для детей — 10 тыс. 752 рубля.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Общество Половина россиян хотят вернуть смертную казнь Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".