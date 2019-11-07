Футбол

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападСмольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». Респонденты могут дать три ответа — «да», «нет», «затрудняюсь ответить».
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Смольный запустил опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

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Петербургский дневник04:59

Смольный открыл онлайн-опрос о переименовании станции «Новокрестовская» в «Зенит»

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