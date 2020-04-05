Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСмолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

Испанская «Сельта» накажет своего нападающего Фёдора Смолова, который нарушил режим самоизоляции и улетел в Россию.
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«Сельта» накажет Смолова за отъезд в Россию

Sport.ru11:30

Смолов без разрешения вылетел в Россию из Испании. «Сельта» применит санкции

Sports.ru11:09

Фанаты «Сельты» разделились во мнениях по поводу отъезда Смолова

Чемпионат11:32

Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию

Советский спорт10:58

Смолов уехал в Россию, нарушив режим карантина. «Сельта» собирается наказать футболиста

Матч ТВ10:47

Смолов покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

Спорт-Экспресс10:47

В компании ProSports Management опровергли, что Смолов покинул Испанию без разрешения «Сельты»

Sport24.ru12:06
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Здоровье

Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин

Как сообщили местные власти в официальном телеграм-канале, посвященном борьбе с пандемией, у пятерых врачей больницы подозревают коронавирус.
Эхо Москвы 10:31
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Общество

В Испании заявили о замедлении распространения коронавируса

Министерство здравоохранения Испании подтвердило тенденцию к замедлению распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 10:09
Общество

Турецкие врачи заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Накануне гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая.
Говорит Москва 11:51
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Игры

Regions of Ruin раздают бесплатно в Steam

До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.
Игромания.ру вчера в 10:01
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Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Вести.Ru 08:30
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Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
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Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
Кино

Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Российская газета 06:44
Армия и оружие

АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 10:32
Общество

Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос

Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Каскад 11:14
Общество

В Таиланде россиянин умер от коронавируса

Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
РИА Новости 12:00
Здоровье

Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика

Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Live24 05:21
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Общество

Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы

Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Открытый Нижний 07:51
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Общество

Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности

Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Бухгалтерия.ру 02 апреля в 04:35
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ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19

Вести.Ru 12:03
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Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
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Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
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Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
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