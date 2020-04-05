Испанская «Сельта» накажет своего нападающего Фёдора Смолова, который нарушил режим самоизоляции и улетел в Россию.

Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

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