Коронавирус
RT на русскомСмолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»
Испанская «Сельта» накажет своего нападающего Фёдора Смолова, который нарушил режим самоизоляции и улетел в Россию.
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Здоровье
Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин
Как сообщили местные власти в официальном телеграм-канале, посвященном борьбе с пандемией, у пятерых врачей больницы подозревают коронавирус.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
В Испании заявили о замедлении распространения коронавируса
Министерство здравоохранения Испании подтвердило тенденцию к замедлению распространения коронавируса в стране.
Общество
Турецкие врачи заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса
Накануне гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Общество
В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан
Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Игры
Regions of Ruin раздают бесплатно в Steam
До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.
Шоу-бизнес
Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»
Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
Происшествия
Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кино
Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Армия и оружие
АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
Общество
Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос
Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Общество
В Таиланде россиянин умер от коронавируса
Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
Здоровье
Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика
Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы
Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Общество
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Общество
Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности
Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Общество
ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Общество
У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.