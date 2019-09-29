Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСмолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился за свою критику работы арбитров в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Напомним, футболист обрушился с критикой на арбитров встречи, которые отменили его гол после просмотра видеоповтора.
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