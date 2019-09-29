Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком за слова, сказанные в перерыве матча 11-го тура премьер-лиги. После окончания игры Смолов встретился с Семаком в подтрибунном помещении и извинился за слова.

Смолов извинился перед Семаком за слова в перерыве матча

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