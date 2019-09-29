Футбол
Sportbox.RUСмолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»
Гжегож Крыховяк
|20′
Гжегож Крыховяк
|48′
|60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|83′
Далер Кузяев
|85′
Вильмар Барриос
|90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|90′+2′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
27
Серкейра
23
Мариу
18
Коломейцев
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
91
Сутормин
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился за свою критику работы арбитров в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Напомним, футболист обрушился с критикой на арбитров встречи, которые отменили его гол после просмотра видеоповтора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:56, Вашингтон
Политика
Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров, в том числе телефонных разговоров, экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы с мировыми лидерами.
RT на русском 11:04
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.
РИА Новости 12:30
Общество
Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Происшествия
В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне
Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Культура
Хидэо Кодзима снимется в «Вечернем Урганте»
Хидэо Кодзима станет гостем программы «Вечерний Ургант». Об этом было объявлено в твиттере программы.
Cyber.sports.ru вчера в 08:24
Космос
10 самых убыточных космических миссий в истории
Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Футбол
Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась
Все про Спорт ру 09:23
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Происшествия
В Новой Москве женщину затянуло под лопасти комбайна
РИА Новости 12:57
Автоспорт
Даниил Квят не заработал очков на домашнем этапе
F1news.ru 12:58
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru вчера в 00:15
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Политика
Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 05:07
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45