Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСмолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился за свою критику работы арбитров в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Напомним, футболист обрушился с критикой на арбитров встречи, которые отменили его гол после просмотра видеоповтора.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Смолов принёс свои извинения Сергею Семаку. ВИДЕО

Sport.ru04:29

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Sportbox.RU04:02

Смолов извинился перед Семаком за слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом»

Чемпионат03:54

Смолов извинился перед Семаком за свои слова в перерыве матча с «Зенитом»

Спорт-Экспресс04:09

Смолов извинился перед Семаком за скандальные комментарии во время матча «Локомотив» — «Зенит»

Sport24.ru03:49

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ04:02

Федор Смолов: «Еще бы против „Зенита“ нам засчитали гол. Можно им отдавать первое место и играть за второе»

Sports.ruвчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:56, Вашингтон
Политика

Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров, в том числе телефонных разговоров, экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы с мировыми лидерами.
RT на русском 11:04
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.
РИА Новости 12:30
Общество

Умерла теща Александра Лукашенко

Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Происшествия

В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне

Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
Общество

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела

Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Культура

Хидэо Кодзима снимется в «Вечернем Урганте»

Хидэо Кодзима станет гостем программы «Вечерний Ургант». Об этом было объявлено в твиттере программы.
Cyber.sports.ru вчера в 08:24
Космос

10 самых убыточных космических миссий в истории

Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Футбол

Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась

Все про Спорт ру 09:23
Политика

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru вчера в 21:46
Космос

Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты

Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Происшествия

В Новой Москве женщину затянуло под лопасти комбайна

РИА Новости 12:57
Автоспорт

Даниил Квят не заработал очков на домашнем этапе

F1news.ru 12:58
Происшествия

Остров Тенерифе полностью остался без света

РБК 12:44
Кино

Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel

Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru вчера в 00:15
Шоу-бизнес

Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Политика

Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Политика

Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Политика

Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже

Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 05:07
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное