Футбол
Sport24.ru«Фенербахче» проявляет интерес к Смолову
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Фенербахче». Об этом в твиттере сообщил журналист Беркай Тургюз.
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Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.
РИА Новости вчера в 20:37
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Вспышка коронавируса произошла в детском лагере Новокузнецка
В детском лагере "Лесная сказка" в Новокузнецке (Кемеровская область) коронавирусом заразились шесть сотрудников.
Вести.Ru 02:31
Общество
Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК 06:29
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Единоборства
Харитонов поставил под сомнение уровень навыков Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов считает, что его соотечественник Александр Емельяненко на последние поединки намеренно выбирает заведомо более слабых оппонентов.
RT на русском вчера в 11:39
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com 01:32
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru 05:50
Политика
США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства
В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
В Москве задержаны девять участников межнационального конфликта
Выходцев из Азербайджана и Армении пока только подозревают в совершении противоправных действий.
Говорит Москва 04:54
Футбол
«Реал» хочет продать игроков на 180 млн евро
«Реал» в летнее трансферное окно планирует выручить 180 млн евро с продажи своих футболистов.
Soccer.ru 03:29
Футбол
Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
RT на русском вчера в 02:43
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия вчера в 16:25
Политика
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Певица Сиара стала мамой в третий раз
Известная певица Сиара в 34 года стала мамой в третий раз. Она поспешила поделиться радостным событием со своими фолловерами.
Дни24 04:54
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Общество
Правительство РФ компенсирует часть стоимости жилья для семей с детьми
Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети.
Интерфакс вчера в 07:31
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Киберспорт
Игроки Apex Legends в Steam получат бонусы в стиле Portal и Half-Life
Пользователи получат сразу три виртуальных брелока: картошку-ГЛаДОС из Portal 2, Октейна с хедкрабом из Half-Life и Ваттсон с кубом-компаньоном из Portal.
Игромания.ру 23 июля в 10:01
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
РБК вчера в 11:50
Политика
В Хабаровске юрист намерен обжаловать решение Путина об отставке губернатора Фургала
Хабаровчане уже несколько дней подряд устраивают протестные акции в поддержку задержанного Фургала.
Муксун.fm 05:21
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59