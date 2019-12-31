Шоу-бизнес

Sportbox.RUSportbox.RUСмолов начал встречаться с 17-летней внучкой Ельцина

На фото футболист находится в компании с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Ранее Смолов состоял в отношениях с телеведущей Викторией Лопыревой, однако в 2015 году пара рассталась.
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29-летний Федор Смолов и 17-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева перестали скрывать роман

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Федор Смолов больше не скрывает отношения с внучкой Бориса Ельцина

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«У моей собаки выражение морды было более умным»: Миро оскорбила Смолова

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Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

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29-летний Федор Смолов опубликовал первое фото с 17-летней внучкой Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе

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«Он знает, сколько ей?» Смолов подтвердил отношения с внучкой Ельцина

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Федор Смолов перестал скрывать отношения с внучкой Бориса Ельцина

Paparazzi.ru02:57
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

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Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
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Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
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Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
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По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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В Киеве заявили о готовности проекта о рынке земли ко второму чтению

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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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