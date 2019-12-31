Шоу-бизнес
Sportbox.RUСмолов начал встречаться с 17-летней внучкой Ельцина
На фото футболист находится в компании с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Ранее Смолов состоял в отношениях с телеведущей Викторией Лопыревой, однако в 2015 году пара рассталась.
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Политика
В США заявили об отсутствии конкретных угроз после убийства Сулеймани
Власти США заявили об отсутствии каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угроз для страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Футбол
Наставник «Монако» Морено: хочу большего контроля команды над игрой
Главный тренер «Монако» Роберт Морено заявил, что хочет, чтобы его команда имела больший контроль над игрой во время матчей.
Общество
Карпин о походе в кино: опять привели поспать на два часа
«Опять привели поспать часа на два», — подписал снимок футбольный специалист, предложив подписчикам угадать, какой фильм ему придётся смотреть «на этот раз».
Авто
Lexus планирует обновить модельный ряд
Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России
По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Армия и оружие
Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Общество
Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Общество
Похолодание придет в Москву на следующей неделе
Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Кино
Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей
Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Футбол
Кейн получил разрыв мышцы задней поверхности бедра
«Тоттенхэм» рассказал о повреждении форварда Харри Кейна. У 26-летнего игрока выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Общество
В Киеве заявили о готовности проекта о рынке земли ко второму чтению
Законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.