Коронавирус
Sport.ruСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Фёдор Смолов не сможет в положенный срок приступить к тренировкам. В Испании разрешили проводить тренировочные занятия с 4 мая. Для этого они должны пройти проверку на коронавирус, после чего через 2 дня могут приступить к тренировкам.
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Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Lenta.ru 01:11
Политика
Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
Здоровье
В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи
Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info 02:55
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Здоровье
Стало известно условие формирования иммунитета к коронавирусу
Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции может выработаться у человека в том случае, если болезнь протекала у пациента в средней степени тяжести, а сам больной принимал не большое количество лекарств.
Gazeta.SPb 03 мая в 23:50
Происшествия
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Общество
В РФ подтверждено свыше 155 тыс. случаев заражения коронавирусом
Москва, 5 мая 2020, 10:44 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370.
REGNUM 03:44
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform 02:26
Общество
У двух севастопольцев нашли коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом, 11 человек выписаны после выздоровления, два пациента умерли.
REGNUM вчера в 06:18
Происшествия
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 3 тысяч человек
За последние сутки в Петербурге на новую коронавирусную инфекцию обследовали 3 тыс. 104 человек.
Мойка78 вчера в 03:10
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
Общество
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Экономика
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 03:52
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадин, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52