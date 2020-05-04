Коронавирус

Sport.ruSport.ruСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Фёдор Смолов не сможет в положенный срок приступить к тренировкам. В Испании разрешили проводить тренировочные занятия с 4 мая. Для этого они должны пройти проверку на коронавирус, после чего через 2 дня могут приступить к тренировкам.
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