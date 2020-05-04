Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Фёдор Смолов не сможет в положенный срок приступить к тренировкам. В Испании разрешили проводить тренировочные занятия с 4 мая. Для этого они должны пройти проверку на коронавирус, после чего через 2 дня могут приступить к тренировкам.

Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 2,2K

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 865

Общество В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram. 9

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 54

Общество В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. 31

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 74

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек. 10

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 121

Здоровье В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. 783

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк. 3

Экономика Дворкович: экономический кризис только начинается Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. 129

Общество Режим самоизоляции в России может продлиться до июня Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 5 мая разработать схему постепенного выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 2,3K