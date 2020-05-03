Коронавирус
Sport.ruСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Фёдор Смолов не сможет в положенный срок приступить к тренировкам. В Испании разрешили проводить тренировочные занятия с 4 мая. Для этого они должны пройти проверку на коронавирус, после чего через 2 дня могут приступить к тренировкам.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:25, Ашберн
Наука
Эксперты рассказали, как сердцебиение влияет на мозг
Команда ученых выяснила, что сердцебиение влияет на темп работы человеческого мозга.
Rusargument 11:38
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом
Инфекционное отделение Госпиталя ветеранов войн в «Ленэкспо» приняло первых пациентов с легкой коронавирусной инфекцией, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома, сообщает пресс-служба Смольного.
МР7.ру 07:09
Общество
Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
Газета.Ru 14:15
Общество
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Официальная позиция РПЦ в отношении абортов состоит в их выведении из системы ОМС, к чему ранее неоднократно призывали священнослужители.
Говорит Москва вчера в 11:31
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Здоровье
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда 02:55
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Общество
В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу
Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru 12:41
Общество
Попова допустила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках.
Газета.Ru 08:28
Космос
Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций
Вечерняя Москва 10:36
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Разбираясь с последствиями своего скандального высказывания, Регина Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии.
Paparazzi.ru 15:38
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
Телепрограмма 09:46
Происшествия
Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР
В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Футбол
Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.
Sport.ru 15:44
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
Российская газета 01 мая в 06:33
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни
Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
Кино
В Белоруссии за $1,4 млн снимут сериал о достижениях республики
Министерство культуры Белоруссии намерено заказать съемки сериала о достижениях республики.
iReactor 12:21