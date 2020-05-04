Коронавирус
Sport.ruСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Фёдор Смолов не сможет в положенный срок приступить к тренировкам. В Испании разрешили проводить тренировочные занятия с 4 мая. Для этого они должны пройти проверку на коронавирус, после чего через 2 дня могут приступить к тренировкам.
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США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
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Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
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RT на русском вчера в 17:10
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Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram
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Настя Каменских отмечает свой день рождения.
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Главный врач ВРБ Юрий Райхман сообщил СМИ, что вы не понимаете всю степень этого кошмара. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Paparazzi.ru вчера в 14:15
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Афиша Daily 13:01
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Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
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Суд в Киеве заочно арестовал Януковича
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Интерфакс вчера в 19:19
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Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 800
В Москве скончались ещё 52 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе столицы.
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Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
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«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»
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Soccer.ru 16:03
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Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе
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