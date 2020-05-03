Коронавирус
Sport.ruСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Фёдор Смолов не сможет в положенный срок приступить к тренировкам. В Испании разрешили проводить тренировочные занятия с 4 мая. Для этого они должны пройти проверку на коронавирус, после чего через 2 дня могут приступить к тренировкам.
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Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
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Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
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Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
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Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
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Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
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РИА Новости 07:34
Кино
Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года
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Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Кино
Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»
Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
Песков прокомментировал сроки ограничений в России
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В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
ТАСС 01 мая в 14:14
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
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Megaobzor.com 07:55
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
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Эксперт Минздрава спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
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Pravda.Ru 11:59
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Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
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Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
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РИА Новости 12:36
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Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
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Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
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Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Здоровье
Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране
По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:43