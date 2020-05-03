Коронавирус

Советский спортСоветский спортСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

Испанское информагентство EFE, ссылаясь на свои источники в Сельте, сообщило о том, что российский нападающий Федор Смолов и датский вингер Пионе Систо не смогут приступить к тренировкам с командой из Виго на следующей неделе.
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Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

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COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

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Смолов пропустит две недели тренировок с «Сельтой» и будет оштрафован

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Sport.ru11:44

Источник: Смолов не сможет возобновить тренировки вместе с «Сельтой»

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