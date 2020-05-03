Испанское информагентство EFE, ссылаясь на свои источники в Сельте, сообщило о том, что российский нападающий Федор Смолов и датский вингер Пионе Систо не смогут приступить к тренировкам с командой из Виго на следующей неделе.

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Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

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