Коронавирус
Советский спортСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Испанское информагентство EFE, ссылаясь на свои источники в Сельте, сообщило о том, что российский нападающий Федор Смолов и датский вингер Пионе Систо не смогут приступить к тренировкам с командой из Виго на следующей неделе.
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