Коронавирус
Советский спортСмолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Испанское информагентство EFE, ссылаясь на свои источники в Сельте, сообщило о том, что российский нападающий Федор Смолов и датский вингер Пионе Систо не смогут приступить к тренировкам с командой из Виго на следующей неделе.
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REGNUM 13:12
Экономика
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Армия и оружие
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«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком
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Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
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Газета.Ru вчера в 03:14