Коронавирус

ИзвестияИзвестияСмолов проинформировал «Сельту» о возвращении в Россию из-за пандемии

Российский футболист Федор Смолов, выступающий за испанскую «Сельту», заявил 5 апреля в своем Instagram, что информировал клуб о своем возвращении в Россию на фоне пандемии.
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Смолов объяснил возвращение в Россию

Lenta.ruвчера в 17:51

«Не удивлюсь, если все семейство Ельциных окажется в Коммунарке». Селюк — о приезде Смолова в Россию

Sport24.ruвчера в 18:47

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы

Sports.ruвчера в 14:03

Смолов объяснился за возвращение в Россию

Спорт день за днемвчера в 17:23

Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время пандемии

RT на русскомвчера в 17:01

Смолов сделал заявление о возвращении из Испании в Россию

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Смолов рассказал, почему вернулся в Россию

Sport.ruвчера в 17:29
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Экономика

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM вчера в 22:29
Происшествия

В Тюменской области три человека пострадали в результате стрельбы

Три человека пострадали в результате стрельбы в одном из населенных пунктов Тюменской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
РИА Новости 00:06
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости вчера в 13:12
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru вчера в 07:18
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Специалисты назвали оказавшиеся из-за пандемии в зоне риска профессии

Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 10:11
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
Известия вчера в 23:23
Общество

Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу

Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела».
Журналистская правда вчера в 13:04
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Экономика

Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»

По словам Силуанова, резервов хватит для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.
RT на русском вчера в 20:35
Происшествия

В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
ТАСС вчера в 17:52
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде

В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин.
Российская газета вчера в 13:55
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Политика

Трамп считает хорошим признаком снижение смертности в штате Нью-Йорк

Вашингтон, 6 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что снижение темпов роста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк — хороший признак.
REGNUM вчера в 20:41
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Барнаул, 5 апреля 2020, 20:22 — REGNUM В Алтайском крае зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число инфицированных достигло 12.
REGNUM вчера в 13:22
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Здоровье

Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника

Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Доктор Питер вчера в 09:28
Здоровье

Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке

Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
АСН24 вчера в 22:59
Общество

На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус

Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:23
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия вчера в 21:25
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего из ружья пять человек в Рязанской области

Газета.Ru вчера в 15:58
Общество

Россиян освободят от пени за неуплату по ЖКХ

Правительство России запретило начислять россиянам пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Известия вчера в 19:14
Общество

Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

Королева Елизавета II обратилась к нации 5 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Запись трансляции опубликовал BBC News.
Lenta.ru вчера в 18:07
Здоровье

У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии

В Республике Бурятия число больных коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. За сутки плюс 8 новых подтвержденных случаев.
КП - Иркутск вчера в 21:19
Космос

Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
ТК Звезда вчера в 16:30
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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