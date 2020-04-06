Коронавирус
ИзвестияСмолов проинформировал «Сельту» о возвращении в Россию из-за пандемии
Российский футболист Федор Смолов, выступающий за испанскую «Сельту», заявил 5 апреля в своем Instagram, что информировал клуб о своем возвращении в Россию на фоне пандемии.
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Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время пандемии
RT на русскомвчера в 17:01
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Экономика
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Происшествия
В Тюменской области три человека пострадали в результате стрельбы
Три человека пострадали в результате стрельбы в одном из населенных пунктов Тюменской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
Экономика
Меры поддержки: что делает город для бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Общество
Специалисты назвали оказавшиеся из-за пандемии в зоне риска профессии
Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
Общество
Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу
Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела».
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
По словам Силуанова, резервов хватит для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.
Происшествия
В Москве нашли двух сбежавших из дома детей
Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде
В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Политика
Трамп считает хорошим признаком снижение смертности в штате Нью-Йорк
Вашингтон, 6 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что снижение темпов роста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк — хороший признак.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 5 апреля 2020, 20:22 — REGNUM В Алтайском крае зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число инфицированных достигло 12.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Здоровье
Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника
Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Здоровье
Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке
Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
Общество
На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус
Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего из ружья пять человек в Рязанской области
Общество
Россиян освободят от пени за неуплату по ЖКХ
Правительство России запретило начислять россиянам пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Общество
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Королева Елизавета II обратилась к нации 5 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Запись трансляции опубликовал BBC News.
Здоровье
У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии
В Республике Бурятия число больных коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. За сутки плюс 8 новых подтвержденных случаев.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.