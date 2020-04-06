Российский футболист Федор Смолов, выступающий за испанскую «Сельту», заявил 5 апреля в своем Instagram, что информировал клуб о своем возвращении в Россию на фоне пандемии.

Спорт день за днем

Смолов проинформировал «Сельту» о возвращении в Россию из-за пандемии

Спорт день за днем

Экономика СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.

Происшествия В Тюменской области три человека пострадали в результате стрельбы Три человека пострадали в результате стрельбы в одном из населенных пунктов Тюменской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Экономика Меры поддержки: что делает город для бизнеса Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.

Общество Специалисты назвали оказавшиеся из-за пандемии в зоне риска профессии Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.

Происшествия В Москве нашли двух сбежавших из дома детей Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Политика Трамп считает хорошим признаком снижение смертности в штате Нью-Йорк Вашингтон, 6 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что снижение темпов роста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк — хороший признак.

Здоровье В Алтайском крае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Барнаул, 5 апреля 2020, 20:22 — REGNUM В Алтайском крае зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число инфицированных достигло 12.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Здоровье Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.