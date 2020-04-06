Коронавирус
Lenta.ruСмолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram. Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Гаджеты
Windows 10 сломало очередное обновление
Очередное обновление для операционной системы Windows 10 принесло с собой ряд новых проблем, о которых сообщают многие пользователи на различных форумах.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Культура
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Экономика
Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу
Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
Экономика
Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане
Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Футбол
«Слуцк» одержал волевую победу над «Ислочью»
Общество
В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Предыдущим указом главы Крыма обязательная самоизоляция вводилась с 3 по 6 апреля. Документ от предыдущего отличается незначительно.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Энергетика
Bloomberg утверждает, что Россия готова сократить добычу нефти
Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Россия готова сократить суточную добычу нефти на один миллион баррелей, если к соглашению присоединятся США.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Футбол
Виллиан заявил об уходе из «Челси»
Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Виллиан, ныне выступающий за «Челси», сообщил, что не смог договориться с лондонским клубом о продлении действующего соглашения.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Турция укрепляет свои базы в Идлибе, готовясь к возобновлению боёв
Многое указывает на то, что Анкара тщательно готовится к возможному возобновлению боевых действий в Идлибе, где в настоящее время в целом соблюдается режим прекращения огня, установленный с 6 марта согласно договорённостям России и Турции.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Космос
Звезды могут поглощать друг друга в бинарных системах
Астрономы утверждают, что звезды, которые входят в бинарные системы, могут переходить в состояние, при котором начинают поглощать друг друга.
Кино
Рэй Фишер: «Киборг из „Лиги справедливости“ не присоединится к „Титанам“»
Фишер считает, что версия Киборга из фильма «Лига справедливости» не стала бы уходить из команды ради «Титанов».