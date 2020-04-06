Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСмолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram. Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».
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Смолов объяснил возвращение в Россию

Lenta.ru17:51

«Не удивлюсь, если все семейство Ельциных окажется в Коммунарке». Селюк — о приезде Смолова в Россию

Sport24.ru18:47

СМИ: Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию

Коммерсантъ16:48

Смолов объяснился за возвращение в Россию

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Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время пандемии

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Смолов рассказал, почему вернулся в Россию

Sport.ru17:29

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы

Sports.ru14:03
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 13:28
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 9%

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
РИА Новости 18:50
Гаджеты

Windows 10 сломало очередное обновление

Очередное обновление для операционной системы Windows 10 принесло с собой ряд новых проблем, о которых сообщают многие пользователи на различных форумах.
iXBT.com 17:10
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Культура

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru вчера в 10:00
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Экономика

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
REGNUM 05:43
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Экономика

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомости 18:29
Футбол

«Слуцк» одержал волевую победу над «Ислочью»

Bookmaker-ratings.ru 13:03
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Предыдущим указом главы Крыма обязательная самоизоляция вводилась с 3 по 6 апреля. Документ от предыдущего отличается незначительно.
Коммерсантъ 14:22
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 03 апреля в 05:55
Энергетика

Bloomberg утверждает, что Россия готова сократить добычу нефти

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Россия готова сократить суточную добычу нефти на один миллион баррелей, если к соглашению присоединятся США.
Аргументы недели 07:03
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
РБК 15:20
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 03:20
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Футбол

Виллиан заявил об уходе из «Челси»

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Виллиан, ныне выступающий за «Челси», сообщил, что не смог договориться с лондонским клубом о продлении действующего соглашения.
ProstoProSport 12:59
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Фигурное катание

Горшков: не видел, что Трусова катается на роликах и что-то нарушила

Чемпионат 12:36
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Армия и оружие

Турция укрепляет свои базы в Идлибе, готовясь к возобновлению боёв

Многое указывает на то, что Анкара тщательно готовится к возможному возобновлению боевых действий в Идлибе, где в настоящее время в целом соблюдается режим прекращения огня, установленный с 6 марта согласно договорённостям России и Турции.
Евразия Daily 03 апреля в 05:44
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Космос

Звезды могут поглощать друг друга в бинарных системах

Астрономы утверждают, что звезды, которые входят в бинарные системы, могут переходить в состояние, при котором начинают поглощать друг друга.
Goroday.ru 03 апреля в 05:58
Кино

Рэй Фишер: «Киборг из „Лиги справедливости“ не присоединится к „Титанам“»

Фишер считает, что версия Киборга из фильма «Лига справедливости» не стала бы уходить из команды ради «Титанов».
REGNUM 08:38
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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