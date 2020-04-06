Коронавирус
Lenta.ruСмолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram. Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».
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Общество
Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор
Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Экономика
Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России
Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Футбол
«Бернли»: «Если сезон завершится досрочно, у нас закончатся деньги»
«Бернли» провел 29 матчей в АПЛ в этом сезоне и занимает 10-е место в турнирной таблице (39 очков).
Авто
Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар
На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Происшествия
Подростки из Петербурга подозреваются в угоне «Жигулей»
Оперативники никого не обнаружили за рулем, а на заднем сидении грелись два подростка. Пока неясно, точно ли подростки угнали машину.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле.
Здоровье
Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК
Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
Общество
Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом
Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Армия и оружие
Словакия отметила 75-ю годовщину освобождения Братиславы советскими войсками
75 лет назад - 4 апреля 1945-го - войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.
Армия и оружие
Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером
Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Политика
В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса
Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Авто
Новый Lucid Air проехал 640 км без подзарядки
Известно, что в путешествии о США автомобиль смог преодолеть более 640 км только лишь на одном заряде батареи.
Армия и оружие
Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии
Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Футбол
66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе
Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.