Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСмолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram. Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».
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Смолов объяснил возвращение в Россию

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Смолов рассказал, почему вернулся в Россию

Sport.ru17:29

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы

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Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время пандемии

RT на русском17:01

СМИ: Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию

Коммерсантъ16:48

«Ситуация потребовала моего возвращения в Россию». Смолов объяснил, почему покинул Испанию

Sport24.ru16:44

Смолов объяснился за возвращение в Россию

Спорт день за днем17:23
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Общество

Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Взгляд.ру 14:01
Экономика

Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России

Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru 08:28
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Футбол

«Бернли»: «Если сезон завершится досрочно, у нас закончатся деньги»

«Бернли» провел 29 матчей в АПЛ в этом сезоне и занимает 10-е место в турнирной таблице (39 очков).
Sport24.ru 04:07
Авто

Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар

На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
Letnews.ru 12:21
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Происшествия

Подростки из Петербурга подозреваются в угоне «Жигулей»

Оперативники никого не обнаружили за рулем, а на заднем сидении грелись два подростка. Пока неясно, точно ли подростки угнали машину.
Piter.tv 15:25
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 17:10
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле.
Деловое.ТВ 03 апреля в 06:37
Здоровье

Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК

Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Известия 15:39
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета 11:13
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБК 14:39
Общество

Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом

Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
REGNUM 15:59
Армия и оружие

Словакия отметила 75-ю годовщину освобождения Братиславы советскими войсками

75 лет назад - 4 апреля 1945-го - войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.
Комсомольская правда 12:27
Армия и оружие

Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером

Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
REGNUM 15:36
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Политика

В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса

Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
РИА Новости 16:16
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03 апреля в 03:06
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Авто

Новый Lucid Air проехал 640 км без подзарядки

Известно, что в путешествии о США автомобиль смог преодолеть более 640 км только лишь на одном заряде батареи.
32CARS.ru 02 апреля в 14:50
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости 09:59
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Футбол

66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Lenta.ru 17:07
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Сельта
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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