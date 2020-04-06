Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram. Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.

Экономика Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

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Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть до 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Происшествия Подростки из Петербурга подозреваются в угоне «Жигулей» Оперативники никого не обнаружили за рулем, а на заднем сидении грелись два подростка. Пока неясно, точно ли подростки угнали машину.

Общество Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Общество Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Армия и оружие Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.

Политика В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.