Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днемСмолов объяснился за возвращение в Россию

30-летний форвард объяснил свое возвращение в Россию необходимостью быть ближе к семье, возникшей «в реалиях общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ». Смолов призвал всех отнестись к возникшей ситуации с пониманием.
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Смолов объяснил возвращение в Россию

Lenta.ruвчера в 17:51

Смолов рассказал, почему вернулся в Россию

Sport.ruвчера в 17:29

СМИ: Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию

Коммерсантъвчера в 16:48

Смолов объяснился за возвращение в Россию

Спорт день за днемвчера в 17:23

Смолов сделал заявление о возвращении из Испании в Россию

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

«Ситуация потребовала моего возвращения в Россию». Смолов объяснил, почему покинул Испанию

Sport24.ruвчера в 16:44

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы

Sports.ruвчера в 14:03
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Общество

В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля

На всей территории республики Крым со 2 апреля ввели режим карантина.
Бизнес-газета 02:03
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ФАН вчера в 17:43
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Общество

Россияне старше 65 лет смогут получить больничный для самоизоляции

Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
Вечерняя Москва 03 апреля в 06:22
Общество

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье выросло до 20

В крае предприняты все меры для сдерживания распространения инфекции, люди, имевшие контакты с больными, также взяты под контроль и изолированы, их пробы исследуются на наличие Covid-19.Те же меры принимаются и к тем, кто возвращается из заграницы.
Московский Комсомолец 01:21
Общество

Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии смягчили самоизоляцию

С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, однако ряд предприятий региона продолжает работать.
ToDay News Ufa 03:13
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 04 апреля в 09:36
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса

В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Expert.ru 02:25
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус

В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Открытый Нижний 01:40
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Коммерсантъ 03:03
Культура

Светлана Мастеркова шокировала жюри шоу «Маска»

Piter.tv 02:23
Общество

Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

Lenta.ru вчера в 18:07
Происшествия

В Барнауле ребенок заразился коронавирусом

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 03:17
Экономика

Приморскому бизнесу снизили налоговую нагрузку

Ранее власти Приморья в качестве мер поддержки предпринимателей на три месяца отменили арендную плату за краевое имущество для малого и среднего бизнеса по восьми видам деятельности.
ТАСС 03:12
Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
РИА Новости 02:07
Единоборства

Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:21
Здоровье

В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом

В Нижегородской области скончались пенсионерки, у которых выявили вирус COVID-19. Пациенткам было по 80 лет и 83 года.
Gazeta.SPb вчера в 15:43
Общество

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24

В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек.
КП - Брянск 01:15
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Армия и оружие

АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы

АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебной стрельбы.
Piter.tv 02:37
Общество

Благовещение-2020: на какой день приходится праздник и как отмечается

В церковном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы занимает особенное место.
Стерлеград 01:00
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Гаджеты

Обновление Windows 10 привело к очередным проблемам у пользователей

Речь идет о пакете обновлений «Десятки» KB4541335, выпущенном 25 марта. Обновление не является обязательным для установки.
RuNews24.ru вчера в 20:34
Авто

Быстро и красиво

Есть шины, которые покупают не просто в качестве утилитарного продукта для передвижения, а как своего рода lifestyle среди автокомпонентов: они эффектно выглядят, весьма комфортны и при этом позволяют быстро и азартно ездить.
MotorPage.Ru 03 апреля в 20:23
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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