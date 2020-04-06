30-летний форвард объяснил свое возвращение в Россию необходимостью быть ближе к семье, возникшей «в реалиях общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ». Смолов призвал всех отнестись к возникшей ситуации с пониманием.

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