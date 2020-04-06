Коронавирус
Спорт день за днемСмолов объяснился за возвращение в Россию
30-летний форвард объяснил свое возвращение в Россию необходимостью быть ближе к семье, возникшей «в реалиях общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ». Смолов призвал всех отнестись к возникшей ситуации с пониманием.
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«Ситуация потребовала моего возвращения в Россию». Смолов объяснил, почему покинул Испанию
Sport24.ruвчера в 16:44
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Общество
В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля
На всей территории республики Крым со 2 апреля ввели режим карантина.
Общество
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Экономика
Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли
Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
Происшествия
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Общество
Россияне старше 65 лет смогут получить больничный для самоизоляции
Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
Общество
Число заболевших коронавирусом на Ставрополье выросло до 20
В крае предприняты все меры для сдерживания распространения инфекции, люди, имевшие контакты с больными, также взяты под контроль и изолированы, их пробы исследуются на наличие Covid-19.Те же меры принимаются и к тем, кто возвращается из заграницы.
Общество
Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии смягчили самоизоляцию
С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, однако ряд предприятий региона продолжает работать.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса
В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус
В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Культура
Светлана Мастеркова шокировала жюри шоу «Маска»
Общество
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Происшествия
В Барнауле ребенок заразился коронавирусом
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Экономика
Приморскому бизнесу снизили налоговую нагрузку
Ранее власти Приморья в качестве мер поддержки предпринимателей на три месяца отменили арендную плату за краевое имущество для малого и среднего бизнеса по восьми видам деятельности.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом
В Нижегородской области скончались пенсионерки, у которых выявили вирус COVID-19. Пациенткам было по 80 лет и 83 года.
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24
В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Армия и оружие
АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы
АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебной стрельбы.
Общество
Благовещение-2020: на какой день приходится праздник и как отмечается
В церковном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы занимает особенное место.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к очередным проблемам у пользователей
Речь идет о пакете обновлений «Десятки» KB4541335, выпущенном 25 марта. Обновление не является обязательным для установки.
Авто
Быстро и красиво
Есть шины, которые покупают не просто в качестве утилитарного продукта для передвижения, а как своего рода lifestyle среди автокомпонентов: они эффектно выглядят, весьма комфортны и при этом позволяют быстро и азартно ездить.