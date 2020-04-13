Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов передал миллион рублей московской станции скорой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Смолов отдал миллион рублей на борьбу с коронавирусом

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