Коронавирус
Lenta.ruСмолов отдал миллион рублей на борьбу с коронавирусом
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов передал миллион рублей московской станции скорой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
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Общество
У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус
Проведенные тесты у сотрудника дома для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области подтвердили коронавирус.
Readovka67.ru вчера в 10:10
Общество
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Политика
Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом
Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Энергетика
Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета 09:24
Общество
Доступ на кладбища ограничили в Свердловской области
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило и направило в адрес храмов региона требование проводить мероприятия дистанционно.
Интерфакс - Россия 12:21
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Политика
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Общество
В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5%
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ В России снизилось число летальных исходов от пневмонии и других заболеваний на 5% по сравнению с показателями прошлого года.
РЕН ТВ 11:20
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Здоровье
Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ
Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
Здоровье
В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом
COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 09:02
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала «фотографию с мужем и ребенком»
Актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram фотографию с мужчиной и ребенком, в подписи которой поздравила с Днем космонавтики от себя и своей семьи.
Московский Комсомолец 06:58
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Общество
Голикова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России.
РЕН ТВ 07:40
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения
Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня 00:51
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» и ФСБ в потворстве травли Чечни «Новой газетой»
Грозный, 13 апреля 2020, 19:06 — REGNUM «Новая газета» является антироссийским изданием, которое получает деньги за постоянную травлю Чечни.
REGNUM 12:06
Экономика
Порядок индексации пенсий после увольнения
После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52