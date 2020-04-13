Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСмолов отдал миллион рублей на борьбу с коронавирусом

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов передал миллион рублей московской станции скорой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
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Смолов пожертвовал 1 млн рублей скорой помощи на борьбу с COVID-19

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Смолов пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи

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Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи

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Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей на борьбу с коронавирусом

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Смолов выделил миллион рублей на борьбу с коронавирусом

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Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей Московской станции скорой помощи

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Смолов пожертвовал миллион рублей на борьбу с коронавирусом

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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
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У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус

Проведенные тесты у сотрудника дома для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области подтвердили коронавирус.
Readovka67.ru вчера в 10:10
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Общество

Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России

В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
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Политика

Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом

Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
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Политика

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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
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RT на русском вчера в 14:20
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Кино

Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети

Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
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Доступ на кладбища ограничили в Свердловской области

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило и направило в адрес храмов региона требование проводить мероприятия дистанционно.
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ТАСС 09:39
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Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
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Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
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Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
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В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5%

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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
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В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом

COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
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Экономика

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
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В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

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Общество

Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС

Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
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Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения

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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
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Кадыров обвинил «Газпром» и ФСБ в потворстве травли Чечни «Новой газетой»

Грозный, 13 апреля 2020, 19:06 — REGNUM «Новая газета» является антироссийским изданием, которое получает деньги за постоянную травлю Чечни.
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Порядок индексации пенсий после увольнения

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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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