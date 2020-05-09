Коронавирус
MetaratingsСмолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Правозащитница и юрист Екатерина Гордон раскритиковала форварда «Сельты» Фёдора Смолова за нарушение карантина. Гордон в соцсетях разместила пост, отметив, что жених внучки Бориса Ельцина, в отличие от других рядовых граждан, спокойно летает из России в Испанию, пока остальных штрафуют.
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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию
Телепрограммавчера в 01:12
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Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Футбол
«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»
Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира.
Чемпионат вчера в 16:28
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
Политика
Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
РБК 12:23
Здоровье
Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет
Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами
Будущее России. Национальные проекты 03:00
Спорт
Bethesda рассказала о первом обновлении DOOM Eternal
Ближе к выходу обновления разработчики обещают рассказать о нём поподробнее.
Игромания.ру 11:05
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Спорт
Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России
Книга посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Сам автор охарактеризовал работу как "развал секретной допинг-империи".
Газета.Ru 14:18
Футбол
Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи
Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете
Газета.Ru 07 мая в 03:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима
Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
Спорт
Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM 13:53
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова дала рекомендации по использованию масок.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Здоровье
В Белоруссии за сутки выявили 951 случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 951, до 22 052, скончались еще пять пациентов, всего умерших 126, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
РИА Новости 07:35