Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСмолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Правозащитница и юрист Екатерина Гордон раскритиковала форварда «Сельты» Фёдора Смолова за нарушение карантина. Гордон в соцсетях разместила пост, отметив, что жених внучки Бориса Ельцина, в отличие от других рядовых граждан, спокойно летает из России в Испанию, пока остальных штрафуют.
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Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию

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Катя Гордон раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию. Игрок ответил в комментариях

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Гордон обрушилась с критикой на Смолова, улетевшего в Европу на карантине

News.ruвчера в 01:50

Екатерина Гордон возмутилась перелету Федора Смолова в Испанию

Актуальные Новостивчера в 03:23

«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмущена поездкой Смолова в Испанию во время карантина

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«Коронавирус без ошибок написать не можете». Смолов ответил журналистке Гордон

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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию

Телепрограммавчера в 01:12
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
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Наука

Названы страны, где скоро станет невозможно жить

Комсомольская правда вчера в 21:17
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Футбол

«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»

Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира.
Чемпионат вчера в 16:28
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
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Политика

Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
РБК 12:23
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Здоровье

Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет

Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
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Политика

Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами

Будущее России. Национальные проекты 03:00
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Спорт

Bethesda рассказала о первом обновлении DOOM Eternal

Ближе к выходу обновления разработчики обещают рассказать о нём поподробнее.
Игромания.ру 11:05
Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
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Спорт

Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России

Книга посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Сам автор охарактеризовал работу как "развал секретной допинг-империи".
Газета.Ru 14:18
Футбол

Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи

Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
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Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Газета.Ru 07 мая в 03:58
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Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Общество

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
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Спорт

Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM 13:53
16
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
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Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова дала рекомендации по использованию масок.
РИА Новости 08:50
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
1,2K
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
64
Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
42
Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
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Здоровье

В Белоруссии за сутки выявили 951 случай заражения коронавирусом

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 951, до 22 052, скончались еще пять пациентов, всего умерших 126, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
РИА Новости 07:35
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Ельцин Борис Николаевич
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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