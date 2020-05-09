Коронавирус
MetaratingsСмолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Правозащитница и юрист Екатерина Гордон раскритиковала форварда «Сельты» Фёдора Смолова за нарушение карантина. Гордон в соцсетях разместила пост, отметив, что жених внучки Бориса Ельцина, в отличие от других рядовых граждан, спокойно летает из России в Испанию, пока остальных штрафуют.
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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию
Телепрограммавчера в 01:12
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Общество
Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха
Lenta.ru вчера в 05:34
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Общество
Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ ЕС
Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия границ Европейского союза. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении ведомства.
ФАН 18:53
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Вести.Ru 17:50
Общество
В Москве умерли 58 человек с коронавирусом
За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с пневмонией и положительным тестов на коронавирус, сообщает городской департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.
РБК 17:40
Политика
В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ 14:56
Общество
Участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти 3 млн человек
Заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" подали почти три млн человек.
ТАСС 09:38
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За сутки количество вылечившихся от коронавируса в мире выросло на 46,2 тысячи человек
Количество выздоровевших в мире за сутки увеличилось на 46 155 человек и составляет уже 1 245 544 человека.
Петербургский дневник 07 мая в 02:57
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Здоровье
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня 14:38
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
РИА Новости 16:49
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости 15:30
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru вчера в 16:47
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49
Общество
Над Москвой расцвел грандиозный салют Победы
Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы.
Вести.Ru 18:42
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Общество
В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
Политика
Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:47
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Здоровье
Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность.
BFM.ru 16:27
Футбол
Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.
Soccer.ru 07:42
Авто
Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в России
Специалисты аналитического агентства "Автостат" в январе этого года провели онлайн-опрос, в ходе которого определили самых преданных автолюбителей, которые осознанно раз от раза выбирают машины одного и того же бренда.
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