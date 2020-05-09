Коронавирус
MetaratingsСмолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Правозащитница и юрист Екатерина Гордон раскритиковала форварда «Сельты» Фёдора Смолова за нарушение карантина. Гордон в соцсетях разместила пост, отметив, что жених внучки Бориса Ельцина, в отличие от других рядовых граждан, спокойно летает из России в Испанию, пока остальных штрафуют.
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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию
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В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
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Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
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По нашим данным, Уфа хочет дать игроку контракт на два года.
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Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
Газета.Ru 16:00
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
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Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
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На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
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Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
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Продажи автомобилей в России обвалились на 64%
Как сообщает агентство «Автостат Инфо», продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 64,4% относительно апреля прошлого года и составили 53,3 тысячи автомашин.
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Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Политика
На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске
Говорит Москва 11:20
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
В Пулково ждут вывозной рейс с россиянами из Испании
Вывозной рейс прибудет в Петербург в половину одиннадцатого вечера в субботу, 9 мая, после чего самолет вылетит в Москву.
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Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
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Москва, 9 мая 2020, 22:19 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускает, что в среднесрочной перспективе регулятор может понизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт.
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Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
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News.ru 07 мая в 13:28
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Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
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