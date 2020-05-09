Общество

MetaratingsMetaratingsСмолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Правозащитница и юрист Екатерина Гордон раскритиковала форварда «Сельты» Фёдора Смолова за нарушение карантина. Гордон в соцсетях разместила пост, отметив, что жених внучки Бориса Ельцина, в отличие от других рядовых граждан, спокойно летает из России в Испанию, пока остальных штрафуют.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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