Правозащитница и юрист Екатерина Гордон раскритиковала форварда «Сельты» Фёдора Смолова за нарушение карантина. Гордон в соцсетях разместила пост, отметив, что жених внучки Бориса Ельцина, в отличие от других рядовых граждан, спокойно летает из России в Испанию, пока остальных штрафуют.

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

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