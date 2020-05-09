Общество
MetaratingsСмолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Правозащитница и юрист Екатерина Гордон раскритиковала форварда «Сельты» Фёдора Смолова за нарушение карантина. Гордон в соцсетях разместила пост, отметив, что жених внучки Бориса Ельцина, в отличие от других рядовых граждан, спокойно летает из России в Испанию, пока остальных штрафуют.
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«Коронавирус без ошибок написать не можете». Смолов ответил журналистке Гордон
Спорт-Экспрессвчера в 11:29
«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию
Телепрограмма08 мая в 01:12
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru вчера в 09:42
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU вчера в 02:53
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Авто
Разработали пластиковый распредвал, который сделает авто дешевле
Модуль распредвала ICT сделали из термоактивного полимера, который усилили с помощью волокна.
CarsWeek.ru вчера в 01:50
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Армия и оружие
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
REGNUM вчера в 20:41
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости вчера в 14:48
Экономика
Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза
Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08 мая в 10:43
Космос
Жители Ростовской области увидят зеленую комету в мае
Комета C/2019 Y4 (ATLAS) приблизится к Земле в конце мая.
Donday.ru вчера в 02:00
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество
«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад
Екатеринбург Онлайн вчера в 07:18
Армия и оружие
НМ ЛНР: боевики ВФУ подгоняют тяжёлую технику и минируют местность
Новостной фронт вчера в 05:20
Общество
В Москве прошёл салют в честь Дня Победы
RT на русском вчера в 17:58
Единоборства
Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи
RT на русском вчера в 14:15
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае
Согласно документу, с 12 мая на территории Алтайского края вводится масочный режим.
Kursk.com вчера в 11:43
Политика
Зеленского попросили перестать вмешиваться в дела России
Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать вмешиваться в дела России.
Lenta.ru вчера в 17:19
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Террористы впервые за два месяца нанесли удары по российской военной авиабазе «Хмеймим».
Avia.pro вчера в 18:48
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
РИА Новости 07 мая в 13:46
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Единоборства
Олейник победил бывшего чемпиона UFC
Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.
Lenta.ru вчера в 21:58
Происшествия
19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии
19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа 08 мая в 14:22
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости вчера в 00:02
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
Спорт
Россия проиграла Европе в Кубке наций
Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс 07 мая в 15:07
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08 мая в 08:44
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:50
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18