Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСмолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов ответил агенту Дмитрию Селюку, который заявил, что форвард лукавит, говоря, что вернулся из Испании в Россию, чтобы быть ближе к семье.
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Бомби, Селюк! Агент, которого не переслушать

Soccer.ru15:21

Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

RT на русском09:08

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом»

Sports.ru08:30

Селюк — Смолову: такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом

Чемпионат08:22

Селюк – Смолову: такие, как ты, у меня наперегонки за пивом бегают

Metaratings09:59

Селюк: «Смолов заблудился в виртуальной игре и забыл из нее выйти»

Sport24.ru08:13

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов жестко ответил Селюку

Матч ТВвчера в 15:35
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Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника

Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Слово и Дело 04:41
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Политика

Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ

Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 18:20
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Гаджеты

Появились «живые» фото OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

В Сети появились фотографии с «живыми» представителями новой, 8-й линейки смартфонов OnePlus, которая будет состоять из двух моделей – обычной и Pro-версии.
Faktom вчера в 12:04
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
РИА Новости 09:22
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Шоу-бизнес

Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери

В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
MedikForum.ru 14:13
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой

Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.
Ведомости вчера в 12:17
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Технологии

Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Политика

Финансовый цугцванг: Европа устраняется от борьбы с кризисом

Жесткость карантинных мер, принятых в большинстве стран Европы (кроме, быть может, Швеции), неизбежно должна привести и к сильнейшему экономическому кризису.
Известия 17:02
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК вчера в 13:53
Наука

Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa 13:30
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва 17:29
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
РБК 18:41
Футбол

ФИФА объявила решения по контрактам футболистов и трансферному окну

ФИФА выступила с заявлением по поводу сроков действия контрактов футболистов и переносе трансферного окна.
Евро-футбол.ру 13:31
Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз на стоимость нефти Brent

Минэнерго США сообщило о понижении прогноза по цене североморской марки нефти Brent на текущий год с 43,3 доллара за баррель до 33 долларов.
Экономика сегодня 12:39
Политика

Глава Пентагона отправил в отставку и.о. министра ВМС США

Министр обороны США Марк Эспер сообщил на своей странице в Twitter, что во вторник, 7 апреля, принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли, который «проворонил» массовую вспышку коронавируса на американском авианосце «Теодор Рузвельт» (Theodor Roosevelt).
Комсомольская правда 17:48
Футбол

Бундеслига собирается пускать на матчи по 239 человек

От команд смогут присутствовать суммарно 126 человек, в числе которых игроки, тренерский штаб и врачи (максимум 8 человек).На трибунах будет разрешено присутствие 30 журналистов и 36 представителей телевидения.
Soccer.ru 16:16
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Политика

«Единая Россия» поддержит граждан и медиков во время пандемии

Руководитель Ставропольского регионального общественно-волонтерского центра "Единой России" по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, депутат Думы Ставропольского края от фракции "Единая Россия" Дмитрий Шуваев заявил, что добровольцы "Единой России" не забыли и о людях без определенного места жительства.
Newstracker.ru 11:26
Общество

В Китае разблокировали выезд из Ухани

Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Говорит Москва 12:38
Экономика

Под кредитные каникулы не попадет две трети ипотечных займов

Уточнения правительства о размерах кредитов, которые подпадают под действие кредитных каникул, сократили количество заемщиков, претендующих на отсрочку, свидетельствует статистика, которую РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй.
РБК вчера в 10:35
Политика

Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Газета.Ru 13:48
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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