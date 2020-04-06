Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСмолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов ответил агенту Дмитрию Селюку, который заявил, что форвард лукавит, говоря, что вернулся из Испании в Россию, чтобы быть ближе к семье.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Селюк: скорее всего, «Сельта» отказалась от Смолова

Metaratingsвчера в 17:01

«Ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов ответил Селюку на критику в свой адрес

Sport24.ruвчера в 14:52

Смолов в ироничной форме ответил на критику Селюка (фото)

Советский спортвчера в 16:12

Смолов ответил Селюку, приложив фото агента: «Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?»

Sports.ruвчера в 15:59

Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

RT на русскомвчера в 15:49

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов жестко ответил Селюку

Матч ТВвчера в 15:35

Смолов — Селюку: чувак, ты серьёзно рассуждаешь о том, кто лукавит?

Чемпионатвчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 02:34
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 43 регионах РФ

Общее количество подтверждённых случаев достигло в России 7497. Больше всего случаев заражения за сутки выявлено в Москве — 697.
REGNUM 04:02
Политика

Роскосмос назвал агрессивным указ Трампа об освоении ресурсов Луны

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, назвал агрессивным план президента США Дональда Трампа по присвоению права на добычу космических ресурсов.
RT на русском 02:09
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Экономика

Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены

Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Главная книга вчера в 10:43
Политика

Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
Происшествия

В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради хайпа в соцсетях

РИА Новости 02:02
Единоборства

Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова

Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Известия вчера в 15:58
Здоровье

Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве

В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
Live24 01:38
Шоу-бизнес

Сын Гуфа назвал отца наркоманом

Видно, что сын называет своего отца «наркоманом» и требует, чтобы он прислал ему денег, скорее всего, здесь имеются в виду алименты.
RuNews24.ru вчера в 06:21
Происшествия

В исполкоме Елабуги по делу челнинской стройкомпании проходят обыски

Сегодня в исполкоме Елабуги проходят обыски.
Chelny-biz.ru 04:06
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Газета.Ru 02:20
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru вчера в 15:30
Общество

В Самарской области приняли решение о возобновлении выплат ветеранам труда

Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.
REGNUM 02:07
Общество

Единый госэкзамен в России решили не отменять

Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса.
Известия 03:46
Авто

Mazda отзывает более 9 тысяч кроссоверов CX-5, проданных в России

Как информирует 6 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзывают свыше 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5, которые были проданы в период с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
Tvoe-avto.com вчера в 15:33
Общество

S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии

Российская авиакомпания S7 получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов в Россию из Таиланда и Японии.
Взгляд.ру 02:56
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

От коронавируса умер известный физик-лазерщик Казарян

В больнице в Коммунарке скончался известный физик, профессор Мишик Казарян.
Вести.Ru 03:37
Политика

Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
ТАСС 04:15
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Здоровье

Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска

Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Слово и Дело вчера в 20:10
Политика

Зеленский обсудил с Помпео вопрос о кредитных гарантиях США

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео вопрос о предоставлении Киеву американских кредитных гарантий, необходимых для стабилизации украинской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 12:40
Здоровье

Число заболевших коронавирусом возросло до 50 в Бурятии

В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у семи человек. Количество заболевших в республике возросло до 50.
EastRussia вчера в 21:41
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное