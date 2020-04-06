Коронавирус
RT на русскомСмолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов ответил агенту Дмитрию Селюку, который заявил, что форвард лукавит, говоря, что вернулся из Испании в Россию, чтобы быть ближе к семье.
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«Ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов ответил Селюку на критику в свой адрес
Sport24.ruвчера в 14:52
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Энергетика
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Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 43 регионах РФ
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Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены
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Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
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В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
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Сегодня в исполкоме Елабуги проходят обыски.
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Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
В Самарской области приняли решение о возобновлении выплат ветеранам труда
Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.
Общество
Единый госэкзамен в России решили не отменять
Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса.
Авто
Mazda отзывает более 9 тысяч кроссоверов CX-5, проданных в России
Как информирует 6 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзывают свыше 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5, которые были проданы в период с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
Общество
S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
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В больнице в Коммунарке скончался известный физик, профессор Мишик Казарян.
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Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Здоровье
Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска
Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Политика
Зеленский обсудил с Помпео вопрос о кредитных гарантиях США
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео вопрос о предоставлении Киеву американских кредитных гарантий, необходимых для стабилизации украинской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Число заболевших коронавирусом возросло до 50 в Бурятии
В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у семи человек. Количество заболевших в республике возросло до 50.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.