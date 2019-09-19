Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиСмолов ответил критикам, называющим его «деревом»

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов на своей странице в Instagram в шутливой форме ответил всем критикам его игры. В среду столичный клуб обыграл в гостях леверкузенский "Байер" (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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