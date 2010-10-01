Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатСмолов ответил тем, кто называет его «деревом»

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост InStat Football со своей статистикой в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» из Леверкузена (2:1). 29-летний россиянин совершил 16 обводок и стал лидером 1-го тура по этому показателю.
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