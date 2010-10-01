Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост InStat Football со своей статистикой в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» из Леверкузена (2:1). 29-летний россиянин совершил 16 обводок и стал лидером 1-го тура по этому показателю.

Смолов ответил тем, кто называет его «деревом»

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