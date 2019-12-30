Шоу-бизнес
РИА НовостиСмолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Также на своей странице в Instagram 29-летний футболист разместил фотографию с совместного отдыха на острове Сен-Барт в компании друзей.
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Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Политика
Нетаньяху поддержал США после убийства Сулеймани
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия Соединённых Штатов после убийства в Ираке командующего силами специального назначения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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Помпео заявил о готовности США к любому ответу Ирана за Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готов к любой возможной реакции Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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Дубль Кулемина помог «Металлургу» одолеть «Автомобилист»
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СКА на выезде сыграет с «Йокеритом» в регулярном чемпионате КХЛ
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Экономика
Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии
Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.
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Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 61,9057 руб., курс евро - 69,3406 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,57 коп.
Гаджеты
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Культура
Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала «Ведьмак»
Омский русский народный хор перепел песню из сериала "Ведьмак". "Партию Лютика" исполнил Валерий Подворный.
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Политика
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах
"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Политика
В МИД России назвали убийство Сулеймани «новой реальностью» и цинизмом
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что мир в настоящее время сталкивается с новой реальностью.
Транспорт
В Москве появится полигон для беспилотных автомобилей
Здоровье
В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых
Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Экономика
Покупка валюты была худшим вложением года. Как нужно было зарабатывать
Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Общество
Название «Голландия» перестало существовать
С 1 января наступившего года перестало существовать название «Голландия».