Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиСмолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Также на своей странице в Instagram 29-летний футболист разместил фотографию с совместного отдыха на острове Сен-Барт в компании друзей.
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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