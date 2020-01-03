Шоу-бизнес
Sportbox.RUСмолов начал встречаться с 17-летней внучкой Ельцина
На фото футболист находится в компании с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Ранее Смолов состоял в отношениях с телеведущей Викторией Лопыревой, однако в 2015 году пара рассталась.
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Политика
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Армия и оружие
Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Авто
Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Производитель SSJ-100 подал иск к авиакомпании «Ираэро»
Компания "Гражданские самолеты Сухого", которая является производителем самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), подала иск к иркутскому авиаперевозчику "Ираэро".
Общество
Название «Голландия» официально прекратило существование
Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Усманов раскрыл своих возможных наследников
Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Политика
Глава МИД Ирана обсудил убийство генерала Сулеймани с генсеком ООН
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил убийство командующего специальным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швейцарией за выход в полуфинал МЧМ
Игра между Россией и Швейцарией пройдет в Тршинце, так как швейцарские хоккеисты проводили здесь игры группового этапа, а российская сборная заняла третье место в группе и по правилам турнира должна проводить четвертьфинальные матчи в других городах.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Политика
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Армия и оружие
Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев
Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».
Здоровье
В ВОЗ внимательно следят за вспышкой в КНР неизвестной болезни
03.01.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что следит за вспышкой в Китае неизвестной пока болезни, имеющей симптомы пневмонии.
Баскетбол
В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»
Баскетболисты московского ЦСКА проиграли греческому "Панатинаикосу" в матче 17-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент "Клопс".
Общество
Похолодание придет в Москву на следующей неделе
Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января.