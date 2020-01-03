Шоу-бизнес

Sportbox.RUSportbox.RUСмолов начал встречаться с 17-летней внучкой Ельцина

На фото футболист находится в компании с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Ранее Смолов состоял в отношениях с телеведущей Викторией Лопыревой, однако в 2015 году пара рассталась.
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«Он знает, сколько ей?» Смолов подтвердил отношения с внучкой Ельцина

7Дней.ру10:00

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

РИА Новости06:14

«У моей собаки выражение морды было более умным»: Миро оскорбила Смолова

Телепрограмма08:40

Федор Смолов больше не скрывает отношения с внучкой Бориса Ельцина

StarHit.ru08:30

29-летний Федор Смолов опубликовал первое фото с 17-летней внучкой Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе

Вокруг ТВ05:30

29-летний Федор Смолов и 17-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева перестали скрывать роман

Woman.ru03:55

Федор Смолов перестал скрывать отношения с внучкой Бориса Ельцина

Paparazzi.ru02:57
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Политика

МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
РИА Новости 14:22
Армия и оружие

Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Газета.Ru 13:07
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 00:42
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM вчера в 17:15
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК 11:49
Авто

Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 01 января в 11:42
Общество

Производитель SSJ-100 подал иск к авиакомпании «Ираэро»

Компания "Гражданские самолеты Сухого", которая является производителем самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), подала иск к иркутскому авиаперевозчику "Ираэро".
Экономика сегодня 14:03
Общество

Название «Голландия» официально прекратило существование

Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.
ФАН 01 января в 22:26
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Энергетика

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Хоккей

СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:51
Общество

Усманов раскрыл своих возможных наследников

Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
РБК 11:37
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета вчера в 11:45
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Политика

Глава МИД Ирана обсудил убийство генерала Сулеймани с генсеком ООН

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил убийство командующего специальным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Политическая Экспертиза 14:13
Хоккей

Сборная России сыграет со Швейцарией за выход в полуфинал МЧМ

Игра между Россией и Швейцарией пройдет в Тршинце, так как швейцарские хоккеисты проводили здесь игры группового этапа, а российская сборная заняла третье место в группе и по правилам турнира должна проводить четвертьфинальные матчи в других городах.
REGNUM вчера в 00:03
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
The GEEK вчера в 03:51
Экономика

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Известия вчера в 12:15
Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
RT на русском 04:21
Спорт

Норвежская лыжница Якобсен победила в масс-старте на «Тур де Ски»

News.ru 08:41
Армия и оружие

Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев

Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».
ANNA-News 14:06
Здоровье

В ВОЗ внимательно следят за вспышкой в КНР неизвестной болезни

03.01.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что следит за вспышкой в Китае неизвестной пока болезни, имеющей симптомы пневмонии.
Портал Поиск 14:29
Баскетбол

В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли греческому "Панатинаикосу" в матче 17-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент "Клопс".
Клопс 14:16
Общество

Похолодание придет в Москву на следующей неделе

Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января.
Москва 24 12:10
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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