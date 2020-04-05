Коронавирус
Спорт-ЭкспрессСмолов покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию
Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию, сообщает Mundo Deportivo. 30-летний форвард нарушил ограничения, которые были введены на перемещения по территории Испании из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Издания Marca и Mundo Deportivo отметили: россиянин неоднократно запрашивал у «Сельты» разрешение вернуться на родину по личным делам, но каждый раз получал отказ.Спорт-Экспресс15:55
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Экономика
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Авто
«КамАЗ» готовит конкурента «ГАЗели»
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Здоровье
Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика
Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Общество
Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру
Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.
Футбол
Тиаго Силва заинтересован в возвращении в «Милан»
35-летний бразилец заинтересован в возвращении в миланский клуб, за который он выступал с 2009 по 2012 год.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила, почему фильм провалился в прокате
Из-за пандемии коронавируса и низких сборов лента вышла в цифровом виде раньше положенного - "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" уже можно посмотреть на основных онлайн-площадках.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом
Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Происшествия
В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19
Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
В Москве нашли двух сбежавших из дома детей
Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
Армия и оружие
Волонтёры везут водку, «воины света» взрываются: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Кино
Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Футбол
«Слуцк» одержал волевую победу над «Ислочью»
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Здоровье
Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса
Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.
Общество
Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании.
Здоровье
Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке
В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Авто
В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus
1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".