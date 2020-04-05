Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСмолов покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

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Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию, сообщает Mundo Deportivo. 30-летний форвард нарушил ограничения, которые были введены на перемещения по территории Испании из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Издания Marca
 и Mundo Deportivo отметили: россиянин неоднократно запрашивал у «Сельты» разрешение вернуться на родину по личным делам, но каждый раз получал отказ.
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