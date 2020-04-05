с чего всё началось

Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию, сообщает Mundo Deportivo. 30-летний форвард нарушил ограничения, которые были введены на перемещения по территории Испании из-за пандемии коронавируса.

Смолов покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

Авто «КамАЗ» готовит конкурента «ГАЗели» Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».

Здоровье Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».

Общество Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.

Общество Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Происшествия В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19 Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.

Экономика Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.

Происшествия В Москве нашли двух сбежавших из дома детей Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.