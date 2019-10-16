Футбол
RT на русскомСмолов пообещал приехать в сельский Дом культуры на Алтае
Форвард сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на сообщение о завершении ремонта Дома культуры в селе Костин Лог, на который он пожертвовал 400 тыс. рублей.
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В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт
Чемпионатвчера в 13:47
В алтайском селе на деньги футболиста Смолова отремонтировали дом культуры
Алтапресс15 октября в 03:32
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
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Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
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