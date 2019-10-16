Форвард сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на сообщение о завершении ремонта Дома культуры в селе Костин Лог, на который он пожертвовал 400 тыс. рублей.

Смолов пообещал приехать в сельский Дом культуры на Алтае

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Общество Минэкономразвития предложило продавать изъятые у коррупционеров дома Незадекларированные дома и квартиры, которые изъяли у чиновников и их родственников, предложили продавать.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Космос Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Политика Франция и Германия увидели позитивное развитие минских соглашений Франция и Германия приветствуют прогресс в реализации минских соглашений, а также ожидают проведения встречи в «нормандском формате».

Хоккей Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто» «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Общество Кейт Миддлтон показала образ в традиционной пакистанской одежде Кейт решила проявить уважение к традициям этой страны и надеть местную одежду, известную под названием «курта».

Политика Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».

Экономика Российские пекари объявили о подорожании хлеба В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.

Происшествия Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.

Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Политика Сатанистам разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США Сатанистам разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США, выпускниками которой, в частности, были бывший президент Джим Картер и сенатор Джон Маккейн, сообщает РИА «Новости».

Политика Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС» В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.

Происшествия СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Армия и оружие Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.