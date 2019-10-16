Футбол

RT на русскомRT на русскомСмолов пообещал приехать в сельский Дом культуры на Алтае

Форвард сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на сообщение о завершении ремонта Дома культуры в селе Костин Лог, на который он пожертвовал 400 тыс. рублей.
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