Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатСмолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», прокомментировал собственный конфликт с агентом Дмитрием Селюком.
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Федор Смолов: Совет Селюку - пора завязывать с пивом

Советский спорт11:42

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом»

Sports.ruвчера в 08:30

Смолов: Селюку пора завязывать с пивом

Metaratings12:33

Смолов: «Селюку пора завязывать с пивом!»

Sport24.ru11:40

Смолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»

Чемпионат11:44

Как Федор Михайлович с Дмитрием Дмитриевичем ссорились

Soccer.ru11:17

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов жестко ответил Селюку

Матч ТВ06 апреля в 15:35
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Происшествия

Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека

Число погибших в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве возросло до четырех.
Известия 17:03
Здоровье

Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных

Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Ugpressa.ru 16:27
Общество

Дерматологи предупредили о возможном новом симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) рассказали о новом возможном симптоме заболевания коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 07:24
Здоровье

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия 12:53
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Ин-спейс.ру вчера в 01:12
Биатлон

Глава СБР: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть и иностранцы

Среди предложенных кандидатур на пост тренеров сборной России присутствуют и иностранные специалисты, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости 14:21
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна 16:48
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК 12:16
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Армия и оружие

Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
RuNews24.ru 00:51
Общество

Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
ProUfu.ru 09:08
Общество

Брянские семьи получат дополнительные выплаты на детей уже в апреле

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале дополнительных выплат по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал.
Город32 09:38
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
REGNUM 05:09
Здоровье

Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав

Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Евразия Daily 10:25
Общество

Ученые выяснили вероятность заражения коронавирусом в супермаркете

Вирусологи заявили, что вероятность заразиться коронавирусом, дотрагиваясь до упаковок в супермаркете, существует, но она гораздо ниже, чем при контакте с инфицированным человеком.
ТК Звезда 07:25
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

В Москве упростят процесс получения пособия по безработице

В Москве уже разрабатывается новый порядок доплаты. Об этом сообщил сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести Подмосковья 12:54
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Экономика

В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля

Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Собака.ru 15:30
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ 09:40
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Футбол

Форвард «Барселоны» Брейтуэйт сделал стрижку в стиле Роналдо

28-летний датчанин оставил только часть волос надо лбом, повторив легендарную прическу бразильского нападающего Роналдо на чемпионате мира — 2002.
Sport24.ru 16:37
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Известия 17:00
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 13:35
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса

Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерняя Москва 12:54
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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