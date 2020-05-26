Коронавирус
RT на русскомСмолов считает, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», высказал мнение о предстоящем возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали осквернителя Вечного огня
RT на русском 06:52
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
Политика
Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других городах 24 июня, объявил президент Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, отдав ему приказ начать подготовку.
Ведомости 08:02
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Хоккей
«Металлург» продлил контракт с Мозякиным
Челябинск, 26 мая 2020, 16:18 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным.
REGNUM 09:18
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru 06:50
Экономика
Около 18 тыс. МСП Подмосковья могут претендовать на меры поддержки
Красногорск, 26 мая 2020, 16:07 — REGNUM Порядка 18 тыс. компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья до сих пор не получили доступ к мерам поддержки предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии, так как код ОКВЭД, указанный ими при регистрации, не соответствует основному виду деятельности.
REGNUM 09:07
Происшествия
В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку
Российская газета 09:37
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
Общество
Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб
Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
REGNUM вчера в 07:42
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
Армия и оружие
Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео
Российская газета 03:53
Общество
Выпускники СПбГУ выступили против сексуальных домогательств в вузе
Выпускники призвали руководство вуза признать проблему домогательств, включить защиту гендерного равноправия в Кодекс универсанта и реформировать существующую этическую комиссию.
Говорит Москва 03:50
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Армия и оружие
США сообщили о переброске в Ливию МиГ-29, Су-35 и Су-24 ВКС России
Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС).
Lenta.ru 07:39
Наука
Ученые рассказали о связи слабоумия и COVID-19
Дефектные вариации гена APOE, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, связаны также и с более высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, выяснили специалисты из Медицинской школы Университета Эксетера и Медицинской школы Университета Коннектикута.
Газета.Ru 07:08
Футбол
Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Евро-футбол.ру 01:11
Происшествия
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»
В среднем по России размер резерва оценивается в 350 тыс. рублей, однако суммы сильно различаются в зависимости от места проживания.
Известия вчера в 19:36
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00