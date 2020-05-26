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RT на русскомRT на русскомСмолов считает, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», высказал мнение о предстоящем возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Смолов — о возобновлении РПЛ: «Немного поспешное решение»

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Смолов считает, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным

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Фёдор Смолов: решение возобновить чемпионат России выглядит немного поспешным

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Смолов считает, что в России поспешили возобновить сезон

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
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Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС).
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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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