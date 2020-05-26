Коронавирус
RT на русскомСмолов считает, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», высказал мнение о предстоящем возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Общество
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом.
Ведомости 06:15
Происшествия
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
Здоровье
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Политика
Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова
На просьбу сделать какое-то официальное заявление по поводу здоровья Кадырова Песков добавил: "Мы с вами еще вернемся к этому вопросу".
РИА Новости 06:51
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 05:31
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Культура
Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13
Пользователь YouTube под псевдонимом Sliderv2 опубликовал на своём канале видео с демонстрацией карты Берлина, найденной в файлах вышедшей на прошлой неделе Mafia III: Definitive Edition.
3DNews 03:52
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Флешмоб с хештегом #безопаснеевсалоне для социальных сетей запустила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК), рассказал РБК основатель имидж-лаборатории «Персона» и член совета АПИК Игорь Стоянов.
РБК вчера в 15:37
Экономика
Решетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей
Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников.
Вести.Ru 06:56
Армия и оружие
США сообщили о переброске в Ливию МиГ-29, Су-35 и Су-24 ВКС России
Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС).
Lenta.ru 07:39
Происшествия
Полицейские пришли с проверкой на рынок «Фуд Сити»
Коммерсантъ 08:05
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Киберспорт
Valve запустили бета-тестирование Artifact 2.0
Vprognoze.ru 05:03
Политика
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
В течение нескольких последних недель Израиль не может открыто наносить удары по иранским военно-транспортным самолётам, активно перебрасывающим на территорию Сирии некое вооружение.
Avia.pro вчера в 20:02
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Футбол
Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 08:12
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32