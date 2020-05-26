Коронавирус
Нева СпортСмолов считает поспешным решение возобновить РПЛ
Форвард «Сельты» Федор Смолов высказал мнение о возобновлении Российской премьер-лиги. Россиянин считает решение поспешным. По словам Смолова, он каждый день проверяет количество новых кейсов по заболеваниям — в России ситуация на снижение не идет.
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Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
"Газпром" прекратил транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:44
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург»
Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.
Интерфакс-Спорт 08:58
Наука
Разработали новый метод обнаружения коронавируса в России
Ученые разработали новый метод обнаружения коронавируса в России.
Evo-rus.com 12:32
Экономика
Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов
Вчера американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения.
Финмаркет 10:29
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Гаджеты
Samsung выпустит бюджетный Galaxy M01 на базе Snapdragon 439
Речь идет о модели Galaxy M01, которую, как выяснили историки, создадут на базе процессора Snapdragon 439.
Astera вчера в 12:58
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично провел в Грозном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:20
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Киберспорт
Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One
MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Космос
США закупают российские двигатели для своих ракет-носителей. Победа ли это?
«В мае исполнилось 20 лет с момента первого пуска американской ракеты-носителя Atlas с жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки НПО», — напомнил Роскосмос гражданам России.
ИА Красная Весна 08:33
Здоровье
Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений
Министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество внебольничных пневмоний выросло в 1,6 раза - с 4400 в 2019-м до 6803 в 2020 году.
Регион 64 12:45
Игры
В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain
Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
CyberSport.ru вчера в 13:27
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28
Политика
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики проводит перегруппировку техники в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
РИА Новости 04:33
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Здоровье
В военном городке Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса
Диагноз подтвердился у 20 военнослужащих. В 32-м военном городке обнаружили коронавирус у четырех военнослужащих.
66.ru 09:24
Единоборства
Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»
Sport24.ru 24 мая в 23:30
Происшествия
Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны
Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23