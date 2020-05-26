Форвард «Сельты» Федор Смолов высказал мнение о возобновлении Российской премьер-лиги. Россиянин считает решение поспешным. По словам Смолова, он каждый день проверяет количество новых кейсов по заболеваниям — в России ситуация на снижение не идет.

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Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 268

Хоккей Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург» Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.

Экономика Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов Вчера американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения.

Гаджеты Samsung выпустит бюджетный Galaxy M01 на базе Snapdragon 439 Речь идет о модели Galaxy M01, которую, как выяснили историки, создадут на базе процессора Snapdragon 439.

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России. 121

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 228

Футбол Семин отреагировал на поддержку Дзюбы Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

Киберспорт Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.

Космос США закупают российские двигатели для своих ракет-носителей. Победа ли это? «В мае исполнилось 20 лет с момента первого пуска американской ракеты-носителя Atlas с жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки НПО», — напомнил Роскосмос гражданам России.

Здоровье Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений Министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество внебольничных пневмоний выросло в 1,6 раза - с 4400 в 2019-м до 6803 в 2020 году.

Игры В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony. 4

Наука Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом. 30

Политика Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля. 4

Армия и оружие Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики проводит перегруппировку техники в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. 6

Здоровье В военном городке Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса Диагноз подтвердился у 20 военнослужащих. В 32-м военном городке обнаружили коронавирус у четырех военнослужащих.