Коронавирус

Нева СпортНева СпортСмолов считает поспешным решение возобновить РПЛ

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказал мнение о возобновлении Российской премьер-лиги. Россиянин считает решение поспешным. По словам Смолова, он каждый день проверяет количество новых кейсов по заболеваниям — в России ситуация на снижение не идет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Смолов назвал преждевременным решение возобновить сезон РПЛ

Газета.Ru06:58

Смолов: решение возобновить чемпионат РПЛ выглядит поспешным

РИА Новости07:50

Смолов считает, что в России поспешили возобновить сезон

Спорт день за днем07:21

Смолов скептически отнёсся к возобновлению РПЛ

Metaratings07:20

Смолов — о возобновлении РПЛ: «Немного поспешное решение»

Sport.ru08:29

Фёдор Смолов: решение возобновить чемпионат России выглядит немного поспешным

Чемпионат06:46

Смолов: «Возобновление РПЛ выглядит немного поспешным»

Sport24.ru06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

"Газпром" прекратил транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:44
1,6K
Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
215
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
268
Хоккей

Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург»

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.
Интерфакс-Спорт 08:58
Наука

Разработали новый метод обнаружения коронавируса в России

Ученые разработали новый метод обнаружения коронавируса в России.
Evo-rus.com 12:32
3
Экономика

Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов

Вчера американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения.
Финмаркет 10:29
Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
1,3K
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
354
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
46
Гаджеты

Samsung выпустит бюджетный Galaxy M01 на базе Snapdragon 439

Речь идет о модели Galaxy M01, которую, как выяснили историки, создадут на базе процессора Snapdragon 439.
Astera вчера в 12:58
Политика

Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
11
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
121
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
228
Общество

Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично провел в Грозном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:20
129
Футбол

Семин отреагировал на поддержку Дзюбы

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Киберспорт

Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One

MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости вчера в 07:00
81
Космос

США закупают российские двигатели для своих ракет-носителей. Победа ли это?

«В мае исполнилось 20 лет с момента первого пуска американской ракеты-носителя Atlas с жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки НПО», — напомнил Роскосмос гражданам России.
ИА Красная Весна 08:33
Здоровье

Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений

Министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество внебольничных пневмоний выросло в 1,6 раза - с 4400 в 2019-м до 6803 в 2020 году.
Регион 64 12:45
Игры

В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain

Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
CyberSport.ru вчера в 13:27
4
Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28
30
Политика

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
4
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики проводит перегруппировку техники в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
РИА Новости 04:33
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
6
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
5
Путешествия

Названы условия допуска туристов на кубанские курорты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
49
Здоровье

В военном городке Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса

Диагноз подтвердился у 20 военнослужащих. В 32-м военном городке обнаружили коронавирус у четырех военнослужащих.
66.ru 09:24
Автоспорт

Пилот Formula E выставил вместо себя геймера на виртуальном турнире

Игромания.ру 12:08
1
Единоборства

Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»

Sport24.ru 24 мая в 23:30
Происшествия

Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны

Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное