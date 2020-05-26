Форвард «Сельты» Федор Смолов высказал мнение о возобновлении Российской премьер-лиги. Россиянин считает решение поспешным. По словам Смолова, он каждый день проверяет количество новых кейсов по заболеваниям — в России ситуация на снижение не идет.

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Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 365

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 71

Наука Британские ученые разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом Британские ученые из Саутгемптонского университета разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом.

Общество В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко Сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в киевский музей имени Ивана Гончара, где выставлены картины, проходящие по делу о контрабанде, в котором фигурирует бывший президент Петр Порошенко.

Автоспорт Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1? Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.

Футбол Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.

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Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 3

Общество Правительство Москвы приняло меры поддержки бизнеса на 85 млрд рублей Отмечается, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и образовательной деятельности, малого и среднего бизнеса, а также другие пострадавшие отрасли получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. 2

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 654

Здоровье В Самарской области объяснили ситуацию с невыплатами надбавок медикам В Самарской области минздрав прокомментировал жалобы медиков тольяттинской скорой помощи на невыплату положенных «президентских» надбавок за работу с коронавирусными пациентами. 6