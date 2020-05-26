Коронавирус
Нева СпортСмолов считает поспешным решение возобновить РПЛ
Форвард «Сельты» Федор Смолов высказал мнение о возобновлении Российской премьер-лиги. Россиянин считает решение поспешным. По словам Смолова, он каждый день проверяет количество новых кейсов по заболеваниям — в России ситуация на снижение не идет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Общество
Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 14:26
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Политика
Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня
РИА Новости 09:07
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Наука
Британские ученые разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом
Британские ученые из Саутгемптонского университета разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом.
Актуальные Новости 02:45
Общество
Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России
В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
Общество
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в киевский музей имени Ивана Гончара, где выставлены картины, проходящие по делу о контрабанде, в котором фигурирует бывший президент Петр Порошенко.
РИА Новости 11:01
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.
F1news.ru 11:26
Футбол
Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России
Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.
Спорт-Экспресс 08:52
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.
RT на русском 13:04
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Общество
Mail.ru Group останется на «удалёнке» до сентября
Руководство Mail.ru Group приняло решение сохранить формат удалённой работы своих сотрудников до 1 сентября, сообщается в письме генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева, разосланного сотрудникам компании.
Rambler News Service 13:13
Финансы
Курс доллара упал до 71 рубля в начале торгов
Курс доллара снизился на 50 копеек и составил 71,15 рубля. Курс евро опустился на 37 копеек и достиг 77,71 рубля.
Газета.Ru 03:10
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
Общество
Правительство Москвы приняло меры поддержки бизнеса на 85 млрд рублей
Отмечается, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и образовательной деятельности, малого и среднего бизнеса, а также другие пострадавшие отрасли получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.
Коммерсантъ 13:45
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Здоровье
В Самарской области объяснили ситуацию с невыплатами надбавок медикам
В Самарской области минздрав прокомментировал жалобы медиков тольяттинской скорой помощи на невыплату положенных «президентских» надбавок за работу с коронавирусными пациентами.
КП - Самара 11:42
Наука
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями.
РИА Новости 08:13
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04