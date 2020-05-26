Коронавирус

Нева СпортНева СпортСмолов считает поспешным решение возобновить РПЛ

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказал мнение о возобновлении Российской премьер-лиги. Россиянин считает решение поспешным. По словам Смолова, он каждый день проверяет количество новых кейсов по заболеваниям — в России ситуация на снижение не идет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Смолов — о возобновлении РПЛ: «Немного поспешное решение»

Sport.ru08:29

Смолов: решение возобновить чемпионат РПЛ выглядит поспешным

РИА Новости07:50

Смолов: «Возобновление РПЛ выглядит немного поспешным»

Sport24.ru06:09

Смолов скептически отнёсся к возобновлению РПЛ

Metaratings07:20

Смолов назвал преждевременным решение возобновить сезон РПЛ

Газета.Ru06:58

Фёдор Смолов: решение возобновить чемпионат России выглядит немного поспешным

Чемпионат06:46

Смолов считает, что в России поспешили возобновить сезон

Спорт день за днем07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

REGNUM 00:40
2,9K
Общество

Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 14:26
1
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
365
Политика

Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня

РИА Новости 09:07
4,6K
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
71
Наука

Британские ученые разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом

Британские ученые из Саутгемптонского университета разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом.
Актуальные Новости 02:45
Общество

Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России

В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
37
Гаджеты

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
3
Общество

В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в киевский музей имени Ивана Гончара, где выставлены картины, проходящие по делу о контрабанде, в котором фигурирует бывший президент Петр Порошенко.
РИА Новости 11:01
Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.
F1news.ru 11:26
Футбол

Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России

Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.
Спорт-Экспресс 08:52
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,4K
Политика

США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.
RT на русском 13:04
3
Общество

На Городской станции скорой помощи в Петербурге работают 174 бригады

Neva.Today 14:15
22
Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
354
Общество

Mail.ru Group останется на «удалёнке» до сентября

Руководство Mail.ru Group приняло решение сохранить формат удалённой работы своих сотрудников до 1 сентября, сообщается в письме генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева, разосланного сотрудникам компании.
Rambler News Service 13:13
Финансы

Курс доллара упал до 71 рубля в начале торгов

Курс доллара снизился на 50 копеек и составил 71,15 рубля. Курс евро опустился на 37 копеек и достиг 77,71 рубля.
Газета.Ru 03:10
46
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
335
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
4
Общество

Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне

Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
3
Общество

Правительство Москвы приняло меры поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

Отмечается, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и образовательной деятельности, малого и среднего бизнеса, а также другие пострадавшие отрасли получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.
Коммерсантъ 13:45
2
Общество

В Петербурге на месте закрашенного граффити с Бродским написали стихи

Дождь 05:50
488
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
976
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
654
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
5
Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

РИА Новости вчера в 12:11
73
Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
172
Здоровье

В Самарской области объяснили ситуацию с невыплатами надбавок медикам

В Самарской области минздрав прокомментировал жалобы медиков тольяттинской скорой помощи на невыплату положенных «президентских» надбавок за работу с коронавирусными пациентами.
КП - Самара 11:42
6
Наука

Выявлен новый способ передачи коронавируса

Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями.
РИА Новости 08:13
65
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
502
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное