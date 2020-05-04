Коронавирус
Sports.ruСмолов вернется в «Сельту» на следующей неделе
Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернется в расположение клуба на следующей неделе. В компании ProSports Management, которая занимается делами игрока, объяснили, что клуб в середине апреля договорился с 30-летним Смоловым, что он вернется в эти сроки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Газета.Ru вчера в 15:47
Здоровье
В Челябинской области выявили 87 новых случаев коронавируса
По данным министерства здравоохранения Челябинской области, прирост по новым случаям коронавирусной инфекции в регионе составил 87 человек.
Челябинск Сегодня 01:58
Гаджеты
Стартовали продажи трёх смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей
Honor 9A оснащается чипом NFC и тройной камерой. Его дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма. Такой смартфон стоит 10 990 рублей.
Letnews.ru 02:45
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 02 мая в 17:11
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
Общество
Россиянам пообещали аномально теплую неделю
Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Космос
Астрономы разгадали тайну вращения Венеры
Территория новостей вчера в 00:08
Гаджеты
GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу
OAnews вчера в 15:32
Здоровье
Еще 12 человек заразились коронавирусом в Костромской области
На сегодня, 3 мая, на территории региона новая опасная инфекция диагностирована уже в 253 случаях.
ГТРК Кострома вчера в 03:03
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
Общество
Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья
Экономика сегодня 02 мая в 05:11
Общество
Ещё 544 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло до 7 573, за сутки вылечились ещё 544 человека.
RT на русском 03:03
Авто
Сеть удивила «подготовленная» версия Toyota Land Cruiser 80
Несколько дней назад в одном из автомобильных сообществ социальной сети появились фотографии серьёзной внедорожной подготовки Toyota Land Cruiser 80.
Car.ru 01:37
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Армия и оружие
На границе КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка
Ореанда-Новости вчера в 01:08
Происшествия
В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия вчера в 07:40
Здоровье
В Саратовской области выявили 74 новых случая коронавируса
Еще 74 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 659 человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:58
Общество
Попова сказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса в России будут сохраняться определенные ограничения.
Московский Комсомолец 02:44
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Политика
Быстряков заявил, что Зеленский выпрашивает кредиты для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает новые кредиты как подачки, не обращая внимания на истинные интересы страны, сообщил украинский композитор Владимир Быстряков.
NewInform 02:35
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Гаджеты
Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake
Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30