Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернется в расположение клуба на следующей неделе. В компании ProSports Management, которая занимается делами игрока, объяснили, что клуб в середине апреля договорился с 30-летним Смоловым, что он вернется в эти сроки.

Смолов вернется в «Сельту» на следующей неделе

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