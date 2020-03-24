Коронавирус
Мой БрянскСмолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на его заявление в Instagram. По его словам, он продолжает тренироваться и выполнять назначенную программу.
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Здоровье
В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках
Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке с больными коронавирусом
Президент России Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке, где проходят лечение зараженные вирусом COVID-19.
Кино
Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса
Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Происшествия
У троих россиян выявлен коронавирус
Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у россиян, один из них — в Санкт-Петербурге, два других — за рубежом.
Общество
Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре
На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
Технологии
В Сколково рассказали о двух тестах на выявление коронавируса
По словам Жимбиева, первый тип тестов работает на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), сейчас такие тесты используются в России.
Энергетика
Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз
Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Происшествия
Экс-начальника отдела наркоконтроля осудят в Хакасии за взятку
Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела Управления наркоконтроля МВД по Республике Хакасия.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России
Общество
ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса
Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Здоровье
В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Происшествия
В Заларинском районе столкнулись внедорожник и молоковоз
Утром в среду, 25 марта, в полицию Заларинского района Иркутской области поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись грузовик, перевозящий молоко, и «Тойота Ланд Крузер».
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Авто
Polestar 2 начинает производство в Китае
Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Политика
Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае
Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Авто
Российскому авторынку предрекли падение в апреле 2020 года
Резкий рост спроса на новые автомобили в марте выведет рынок «в плюс», однако уже в апреле его ждет неизбежное падение.