Форвард «Сельты» Фёдор Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на его заявление в Instagram. По его словам, он продолжает тренироваться и выполнять назначенную программу.

Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

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