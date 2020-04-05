Испанская «Сельта» накажет форварда сборной России по футболу Федора Смолова, который самовольно покинул страну и вернулся в Россию. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на представителей команды.

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

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