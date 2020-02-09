В пятницу Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.

Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

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Происшествия В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса» Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.