Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЦентробанк может еще раз снизить ключевую ставку

В пятницу Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.
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Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Коммерсантъ17:17

Советник ЦБ Китая призвал рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам

Вести.Ru09:11

Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

РЕН ТВ07 февраля в 18:35

Банк России вновь снизил ключевую ставку до 6%

Mirmol.ru08 февраля в 00:14

Банк России снизил ключевую ставку до 6% - кредиты подешевеют

ZAB.RU07 февраля в 21:56

У ставки небольшое будущее

Российская газетавчера в 12:01

Центробанк вновь понизил ключевую ставку

ИА БанкИнформСервис07 февраля в 05:35
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Музыка

Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения

Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
News.ru 05:26
Здоровье

Медики назвали продукты, которые помогают предотвратить инфаркт

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов издания FoodEatSafe, магний не только оказывает положительное влияние на здоровье сердца, но и способствует восстановлению мышечных и нервных функций организма, а также налаживает работу иммунитета и принимает участие в регулировании уровня глюкозы в крови.
ToDay News Ufa 01:08
Авто

Volvo S60 и XC60 обзаведутся мягкими гибридными вариантами

Как сообщает портал «32cars.ru» XC60 раньше был доступен с бензиновым 190-сильным T4, а также 250-сильным B5 (мягкий гибрид) и T8 (подключаемый гибридный модуль).
SpeedMe 06:41
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru 11:32
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус 10:00
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

Машины и Механизмы 08:38
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ 17:17
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Футбол

Эмери: обыграл бы «Барселону» в Лиге чемпионов с VAR

Экс-наставник "Арсенала" и "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери порассуждал о том, почему не смог выиграть Лигу чемпионов с парижским грандом.
Газета.Ru 18:10
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Космос

NASA попросило автопроизводителей помочь построить луноход

NASA обратилось к компаниям - автопроизводителям с призывом о помощи. Таланты разработчиков машин могут пригодиться в построении лунохода.
Дни24 17:00
Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Экономика

Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
ПроТуймазы 01:20
Энергетика

У Украины большие проблемы: решено сократить объём потребления газа

На Украине ударили первые морозы. В связи с чем «Нафтогаз» решил сократить объём потребления голубого топлива.
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Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ 12:51
Экономика

Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru 12:40
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Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Культуромания 10:57
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru 16:57
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Компания Toyota определилась с датой дебюта нового оригинального внедорожника-минивэна, построенного по мотивам концептуального Toyota TJ Cruiser.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

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СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
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В «Балтике» прокомментировали драку с футболистами клуба из Туркмении

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В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
РИА Новости вчера в 22:42
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NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году

В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.
ТАСС 14:12
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Турция рассчитывает на поддержку НАТО в Идлибе

Красная весна 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
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