Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.

Спорт Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Общество Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

Здоровье В школах Саратова на неделю продлили карантин В саратовских школах еще на неделю продлили карантин. Решение принято на основании предписания главного санитарного врача области.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.

Экономика Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах «Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.