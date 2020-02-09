Финансы
Новые ВедомостиЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.
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Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» осуждены на сроки от шести до 18 лет
Происшествия
В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара
В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Спорт
Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК
Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
Футбол
В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции
Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
Здоровье
В Паттайе тщательно моют полы и сканируют туристов прямо на улице
Городские службы в Паттайе - самом известном материковом курорте Таиланда, стали более тщательно следить за чистотой в городе.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ России подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Происшествия
Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Здоровье
В школах Саратова на неделю продлили карантин
В саратовских школах еще на неделю продлили карантин. Решение принято на основании предписания главного санитарного врача области.
Общество
Китай испытал российскую тест-систему выявления коронавируса
Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с середины декабря
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря, следует из данных Московской биржи.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Экономика
Подсчитаны точные потери от смертельного вируса
Потери мировой экономики от смертельного коронавируса 2019-nCov, зародившегося в Китае, могут составить 26 миллиардов долларов в неделю, следует из анализа (имеется в распоряжении «Ленты.ру») страховой компании Euler Hermes.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
Украина планирует ввести санкции против российских силовиков, которые задержали три корабля в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Армия и оружие
На Украине анонсировали введение электронного военного билета
В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.