Политика
РИА НовостиСнесенный в Праге памятник маршалу Коневу просят установить в Москве
Члены семьи легендарного советского полководца маршала Ивана Конева начали сбор подписей под ходатайством о возвращении в Москву памятника Коневу, ранее снесенного в Праге, и установке бронзовой статуи в российской столице, сообщила РИА Новости дочь маршала Наталья Конева.
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Потомки маршала Конева просят установить памятник в честь полководца в Москве
Russkie.orgвчера в 10:30
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Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
По словам директора системы сбора платежей за ЖКХ «Федеральная Система Город» Петра Мазанова, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Спорт
Матицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт
Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.
Экономика
Путин предложил новые меры поддержки предприятий
В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Происшествия
Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
В Липецкой области выявлено семь новых случаев коронавируса
Липецк, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Липецкой области 10 апреля подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.
Здоровье
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Политика
В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России
Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России
Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
Происшествия
В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья
Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Здоровье
Ивановская область готовится к худшему сценарию развития коронавируса
Не надо себя успокаивать, считает глава области – нужно готовиться к худшему сценарию.
Политика
Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит
Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки
Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса
Подавляющее большинство россиян из-за коронавируса COVID-19 стали реже выходить из дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
В Крым из Таиланда привезли еще два новых случая коронавируса
В стационаре инфекционной больницы Севастополя находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
WSJ: в Boeing рассматривают план увольнения 10% сотрудников
Руководство американской корпорации Boeing в условиях пандемии нового коронавируса рассматривает план, предполагающий сокращение числа сотрудников на 10%.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.