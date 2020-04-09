Члены семьи легендарного советского полководца маршала Ивана Конева начали сбор подписей под ходатайством о возвращении в Москву памятника Коневу, ранее снесенного в Праге, и установке бронзовой статуи в российской столице, сообщила РИА Новости дочь маршала Наталья Конева.

Снесенный в Праге памятник маршалу Коневу просят установить в Москве

Экономика Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности По словам директора системы сбора платежей за ЖКХ «Федеральная Система Город» Петра Мазанова, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты.

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Спорт Матицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.

Экономика Путин предложил новые меры поддержки предприятий В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Происшествия Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.

Шоу-бизнес Лолита Милявская сделала пластическую операцию Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Происшествия В Липецкой области выявлено семь новых случаев коронавируса Липецк, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Липецкой области 10 апреля подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

Здоровье Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Политика Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.