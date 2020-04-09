Политика

РИА НовостиРИА НовостиСнесенный в Праге памятник маршалу Коневу просят установить в Москве

Члены семьи легендарного советского полководца маршала Ивана Конева начали сбор подписей под ходатайством о возвращении в Москву памятника Коневу, ранее снесенного в Праге, и установке бронзовой статуи в российской столице, сообщила РИА Новости дочь маршала Наталья Конева.
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